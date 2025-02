En medio de fuertes críticas a su gestión, y una altísima tasa de impopularidad, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez Antúñez, optó por instaurar el inédito puesto de vocero ministerial, sin precedentes en la administración estatal, y a nueve meses de haber asumido la función. La nueva responsabilidad recayó en el coronel PNP (r) Carlos López Aedo.

En la sede del Mininter, Santiváñez presentó a López de manera oficial el último lunes como nuevo portavoz y, en sus palabras, ello servirá para compartir a la ciudadanía las principales acciones efectuadas por el sector que encabeza; es decir, todas “las noticias que lógicamente son relevantes y de interés”.

La designación se dio una semana después que una encuesta —a escala nacional— de Datum Internacional para El Comercio recogiera que un 87% de peruanos considera que Santiváñez debe renunciar o, en su defecto, ser removido del cargo. También en un contexto de enfrentamientos abiertos y punzantes en contra de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que acaparan la agenda mediática.

“El coronel López Aedo, a partir de la fecha, estará a cargo de la vocería del Ministerio del Interior. A través estas sesiones, lo que haremos nosotros será compartir todas las acciones principales de todo el sector, tanto Policía Nacional del Perú, Migraciones, Sucamec y Bomberos; las noticias que lógicamente son relevantes y de interés” , refirió Santiváñez en rueda de prensa.

De qué trata el nuevo encargo

Con 37 años de servicio, López Aedo fue pasado a la situación de retiro por renovación de cuadros el 1 de enero pasado, en una resolución ministerial suscrita por el propio Santiváñez. Tras ingresar como alférez PNP en 1988, a lo largo de su carrera ocupó distintos puestos, entre ellos, el de jefe de Comunicación e Imagen de la PNP y el de jefe de Interpol Lima.

En diálogo con El Comercio, López aseguró que su tarea como vocero será “eminentemente técnica”, con el fin de comunicar a la sociedad la producción del sector a nivel nacional. “El tema no es reemplazar a nadie, sino dar a conocer el trabajo indesmayable que está haciendo la policía”, afirmó, al ser consultado por una eventual duplicidad de funciones con el titular del Mininter.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, realizó la presentación del coronel (r) PNP Carlos López Aedo como vocero oficial del Mininter el último lunes. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Según explicó, inicialmente se tiene previsto realizar hasta dos conferencias de prensa a la semana para explicar las acciones del sector: los lunes y jueves. Y se buscará mejorar las comunicaciones con la prensa.

“Va a ver una comunicación mucho más rápida, más directa y vamos a mejorar nuestras comunicaciones con la prensa, independientemente del trabajo como jefe del sector que le corresponde al señor ministro. El mío solamente es una vocería para dar a conocimiento de la labor policial, que venimos realizando las 24 horas del día”, aseveró.

Sin embargo, luego de la presentación de lunes, algo que aún no se ha transparentado es cuánto será lo que se desembolsará desde el sector Interior para el nuevo encargo dispuesto por Juan José Santiváñez. Sobre todo, porque, a diferencia del vocero presidencial, Fredy Hinojosa, quien es portavoz en adición a su cargo de jefe de Gabinete Técnico, López no formaba parte de la planilla de la institución.

Este Diario cursó una solicitud de información al Mininter para conocer el tipo de contratación efectuada; no obstante, al cierre de esta edición, la misma aún no era atendida. En el portal de Transparencia tampoco obra ninguna contratación a su nombre.

El propio presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue consultado el martes respecto a este tema y no pudo responder. “Lamento no poderte decir exactamente cuál es el monto de su remuneración actual, tengo entendido que es un oficial en retiro. Quiero saber exactamente cuál es la modalidad contractual que se ha utilizado, los miembros de las FF.AA., aún en situación de retiro, igual que la Policía Nacional, pueden ser reclutados y trabajar para el Estado. No conozco el detalle”, refirió Adrianzén.

Cuestionamientos

Sin embargo, las críticas que empiezan a surgir no son solo por un aspecto de forma, sino también de fondo. Especialistas consultados por este Diario cuestionaron la creación del inédito encargo al interior del sector, quienes, incluso, lo interpretan como una estrategia por parte del ministro Santiváñez para evitar a la prensa y, por ende, a la ciudadanía.

El periodista y analista político Enrique Castillo apuntó que ningún ministro, a lo largo de los últimos años, ha utilizado la figura de un vocero para comunicar las acciones de su sector. A su juicio, ello “genera no solo un pésimo precedente, sino que desinstitucionaliza la función ministerial, que es la de ser vocero y representante del sector”.

“Jamás los ministerios han tenido a un vocero ministerial. Nunca. Por una sencilla razón: el ministro es el vocero del sector. Y no puede existir un vocero del vocero. No existe un antecedente de un vocero ministerial”, remarcó Castillo.

Agregó que, ante las evidencias, si el vocero presidencial de Boluarte ha fracasado como portavoz, “un vocero ministerial tiene exactamente o peor destino”. “Por una sencilla razón: ese vocero tendría que tener no solamente empoderamiento técnico, sino político, porque lo que la gente espera son explicaciones políticas, no las explicaciones técnicas. Y eso es imposible. Un ministro no puede delegar empoderamiento político a un vocero”, incidió Castillo, quien consideró que la nueva figura “no tiene ningún futuro”.

En tanto, el exministro del Interior Óscar Valdés Dancuart se mostró en contra de la nueva figura debido a que, al final, “nos vamos a convertir en un país en donde las autoridades van a estar totalmente alejadas de la población y van a poner intermediarios para comunicarse”.

“La labor de un ministro y una autoridad es estar frente a la población e informarle adecuadamente y no aislarse, blindarse, para evitar preguntas incómodas ante situaciones que ellos mismos provocan. No estoy de acuerdo. El único vocero que realmente señala nuestra constitución es el premier, que es el vocero del gobierno. Pero los ministros tendrían que darle cara a la población como lo hacen los alcaldes, los gobernadores regionales”, refirió Valdés.

Incidió en que, con los problemas de inseguridad que vienen golpeando al país, corresponde al propio ministro del Interior el “dar tranquilidad e informar adecuadamente sobre lo que está haciendo su sector, para tranquilizar a una población que vive con temor de ser asaltada, extorsionada” .

Por su parte, el exministro del Interior Remigio Hernani indicó que, más allá de la experiencia de López Aedo como oficial PNP, no era necesaria la creación de esta figura de vocero. A su juicio, ello responde a que Santiváñez no quiere continuar respondiendo a la prensa.

“No quiere darle cara a la prensa porque justamente no va a poder justificar sus desaciertos. Y en lugar de nombrar un vocero, debería de renunciar. Por todo lo que está haciendo en contra de la seguridad ciudadana del país. Porque no está haciendo la labor de ministro, sino está defendiéndose de sus temas judiciales, defendiendo a la presidenta”, consideró Hernani.

El exministro Walter Albán resaltó que un ministro no puede dejar de ser el vocero de su sector y coincidió en que se trata de una “desnaturalización del cargo”. En su opinión, es el mismo Santiváñez “quien debe dar la cara” y “no hay posibilidad de que delegue a ningún vocero”.