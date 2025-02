El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó la veracidad del selfie enviado al capitán PNP Junior Izquierdo, más conocido como ‘Culebra’, luego de jurar al cargo en mayo del 2024.

En declaraciones a los periodistas, indicó que jamás negó la reunión sostenida con el agente y pidió diferenciar la foto de otras informaciones que se le pretenden atribuir, como chats.

“La foto sí es cierta, el selfie sí es cierto, pero hay que diferenciar una cosa, hay que diferenciar el selfie, la foto, de otras informaciones que pretenden atribuírseme”, expresó.

“Nosotros jamás hemos dicho que no hemos tenido una comunicación con el capitán Izquierdo o que haya ido al chifa, eso jamás se ha negado, siempre he reconocido que son cuestiones que se han dado”, agregó.

Sin embargo, el titular del Interior rechazó los audios filtrados que se le atribuyen y reiteró que las grabaciones han sido “manipuladas”.

“Lo que nosotros no reconocemos, y siempre he dicho que son audios manipulados e información, son justamente aquellas conversaciones, aquellos chats que no forman parte de este selfie”, aseveró.

“Ustedes mismos al momento que han transmitido, pueden ver que las conversaciones que siguen de esa foto no tienen ningún contexto legal más que amical. No están ni siquiera los supuestos chats que yo cuestiono formando parte”, sentenció.

Declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. (Video: Canal N)

En tanto, el Ministerio del Interior señaló que Santiváñez “nunca ha negado la autoría de dicha imagen señalando incluso, en señal abierta, que él es el autor de la misma”.

“En ese sentido, el titular del Mininter reitera, una vez más, que esos presuntos audios no le corresponden y, además, forman parte de una carpeta fiscal, por lo que no puede pronunciarse más en bien de las investigaciones”, acotó.

En relación a la fotografía del ministro Juan José Santiváñez difundida por el dominical Cuarto Poder, el Ministerio del Interior informa lo siguiente:



El ministro Juan José Santiváñez nunca ha negado la autoría de dicha imagen señalando incluso, en señal abierta, que él es el… — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) February 10, 2025

El caso

Un ‘selfie’ del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es pieza clave en la investigación del Ministerio Público. Se trata de una imagen que data del mismo día que juró al cargo, el 16 de mayo de 2024, reveló ‘Cuarto Poder’.

Según informó el dominical, Santiváñez Antúnez habría compartido la imagen, vía WhatsApp, con su negado interlocutor, el capitán PNP Junior Izquierdo, apodado el agente ‘Culebra’.

La instantánea contradice las negaciones del ministro, que asegura que estos chats son “fabricados”. Para la Fiscalía de la Nación, este selfie sería una prueba indiscutible en este caso en el que Santiváñez se niega a colaborar.