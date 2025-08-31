El nuevo ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, sostuvo presuntas reuniones clandestinas mientras trabajó en la Oficina de Monitoreo Intergubernamental, en Palacio de Gobierno, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, durante los últimos meses, Santiváñez Antúnez dejaba su escritorio y se refugiaba en el restaurante Cordano, ubicado a escasos metros de la sede del Ejecutivo, para mantener reuniones sospechosas.

Se trata de al menos seis encuentros extraoficiales con personas que no fueron registrados en el portal de Transparencia del Despacho Presidencial.

En una de ellas el nuevo titular del Ministerio de Justicia le entregó un grupo de documentos a un hombre cuya identidad se desconoce. Al término de la misma, minutos después aparece en escena un segundo personaje con el que conversa de manera distendida.

Los visitantes eran siempre los primeros en llegar, como si estuvieran llegando a una cita previamente pactada, reveló Cuarto Poder.

Uno de los participantes en las reuniones es Marco Palacios Meza, señalado por la fiscalía como uno de los operadores de una presunta organización criminal, liderada por Santiváñez, uno de los ministros de Estado más poderosos del país.

Palacios Meza sería socio del estudio jurídico de Santiváñez Antúnez y uno de los hombres de mayor confianza, según el testigo protegido 03-2025. Además, lo visitó en 13 ocasiones, la primera el 26 de julio de 2024 y la última, el pasado 13 de febrero.

Las otras visitas, las no oficiales, fueron registradas hasta hace solo unas semanas por las cámaras de seguridad de lo que sería su oficina paralela, donde se habrían cerrado negocios debajo de la mesa, según ha señalado el testigo protegido.

“Marco Antonio Palacios Meza aún mantiene comunicación con Juan José Santiváñez y es a través de este último al tener el cargo como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, además realiza coordinaciones con la oficina general de administración del Ministerio del Interior, a fin de que se le pague a Percy Tenorio Gamonal por la defensa legal de Augusto Javier Ríos Tiravanti, Ántero Rosendo Mejía Escajadillo, David Pablo Villanueva Yana, Gregorio Martín Villalon Trillo y Walter Octavio Calla Delgado”, detalló.

El caso contra Palacios Meza

Según la investigación fiscal, Marco Palacios Meza habría sido el intermediario de Santiváñez para direccionar las ordenes de servicios referidas a defensas legales por homicidio que pesaban sobre cinco generales, por las protestas sociales de fines del 2022. Para cada defensa se destinaron S/200 mil.

Se presume que el ahora ministro de Justicia y Derechos Humanos utilizó sus influencias para que las 5 órdenes de servicio por las 5 defensas terminaran en manos amigas. En juego había un millón de soles.

Para ello, se habrían valido de la complicidad del director de la Defensoría de la Policía Nacional, el general PNP Máximo Ramírez de la Cruz y su asistente legal, Iber Torres, según la investigación fiscal.

Es entonces que los dos presuntos operadores de Juan José Santiváñez: Percy Tenorio y Marco Palacios visitaron a Máximo Ramírez en su oficina en setiembre de 2024, según el portal de Transparencia.

“Yo no me reuní con él (Marco Palacios). Él fue a visitarme como cualquier persona. A mi oficina van muchas personas. Yo en ese momento no sabía si él iba a terminar con una contratación millonaria o no”, aseveró Ramírez al dominical.

Cabe indicar que Máximo Ramírez es director general de la Defensoría de la PNP, institución que depende del Ministerio del Interior, desde el 20 de mayo de 2024. Fue Juan José Santiváñez quien firmo su resolución de nombramiento.

Ramírez de la Cruz niega cualquier favorecimiento, pero fue durante su gestión que los términos de referencia fueron modificados: se redujo los 10 años de experiencia laboral a solo 3 años y ya no era indispensable que los abogados tuvieran maestría.

En esta investigación, además de testimonios, existen chats que han sido entregados a la fiscalía. Se trata de conversaciones atribuidas a Percy Tenorio, uno de los presuntos operadores de Juan José Santiváñez.