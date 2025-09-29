El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, dijo ser respetuoso del debido proceso, ante la moción de censura que posiblemente afronte en el Congreso de la República.
En declaraciones a los periodistas, reiteró que primero debería ser interpelado por el pleno, aunque remarcó que es respetuoso de cualquier decisión que adopte el Parlamento en uso de sus facultades.
“Soy respetuoso siempre del debido proceso, de las garantías que deben existir para todo tipo de procedimiento. Creo que ya especialistas como José Cevasco, que es probablemente uno de los abogados más importantes en derecho parlamentario en el país, ha establecido ya cuál debería ser un protocolo”, expresó.
“No obstante, nosotros los ministros estamos sujetos a cualquier tipo de decisión que el Congreso de la República pueda adoptar dentro de lo que constituye su libertad y facultades, y lo que nos corresponde a nosotros es simplemente ponernos a disposición para exponer lo que se ha hecho en la gestión en una interpelación”, agregó.
De otro lado, Santiváñez Antúnez afirmó que aún no ha evaluado si será candidato o no en las elecciones generales del 2026, enfatizando que por ahora está dedicado a su cargo como titular del Minjusdh.
“Eso es algo que no lo he determinado aún y como lo referí en algunos medios de comunicación veré si tengo algún interés. Es algo que no lo he evaluado, en este momento estoy dedicado absolutamente a mi cargo de ministro y si finalmente tengo algún interés, lo evaluaré”, subrayó.
“Pero reitero, en este momento mi posición es la de ministro de Justicia y en base a eso he venido a exponer el tema de presupuestos”, añadió.
Cabe indicar que Juan José Santiváñez declaró a la prensa luego de participar en la sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso, a fin de sustentar el monto asignado a su sector para el año fiscal 2026.
