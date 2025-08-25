El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, presentó y dio la bienvenida a su gabinete al nuevo titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

El reconocimiento se llevó a cabo durante la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional, realizada en el marco de los Lunes Cívicos, con la participación de funcionarios y servidores de la sede central del Minjusdh.

Como se recuerda, el último sábado 23 de agosto la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a tres nuevos ministros, entre ellos Juan José Santiváñez, quien asumió el puesto en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La oficialización se llevó a cabo a través de una ceremonia que fue informada a la prensa con solo minutos de anticipación y que se realizó en Palacio de Gobierno.

El ahora nuevo ministro de Justicia entra en reemplazo de Juan Alcántara Medrano, quien asumió el cargo en reemplazo de Eduardo Arana en mayo de este año.

Este hecho ha generado críticas de diversos congresista. Uno de ellos, Edward Málaga (no agrupados), presentó una moción para Arana explique ante el pleno los “fundamentos, legalidad y pertinencia” del nombramiento de Juan José Santiváñez.

En su pedido recordó que Santiváñez Antúnez fue censurado por el Congreso cuando ejercía el cargo de ministro del Interior, el pasado 21 de marzo, por su “incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector”.

Málaga arguyó que dicha designación interfiere con la función constitucional de control político del Parlamento y además “atentaría” contra la administración de justicia, al otorgar antejuicio a un funcionario sobre el cual pesan investigaciones fiscales y un impedimento de salida del país.

“Corresponde al Presidente del Consejo de Ministros, en su calidad de responsable político de la coordinación del gabinete: explicar las razones técnicas y políticas para tal designación; exponer los criterios de idoneidad, integridad y solvencia que la sustentan; dar cuenta de las coordinaciones realizadas con la Presidencia de la República y con el MINJUSDH; y explicar cómo esta decisión se corresponde con la reciente voluntad expresa del Congreso al censurar al mismo funcionario por su incapacidad y deficiente desempeño”, subrayó.