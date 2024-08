El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afirmó que la presidenta Dina Boluarte le pidió cerrar la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), a cargo del coronel PNP Harvey Colchado, según diversos audios difundidos por “Cuarto Poder”.

“A mí Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso”, se le escucha decir al titular del Mininter, según los clips difundidos por el dominical. Estos fueron grabados por el capitán PNP Junior Izquierdo, apodado ‘Culebra’.

De acuerdo con los audios, el ministro también reveló que recibió una llamada de atención de Boluarte porque, durante una entrevista, no dijo que Colchado es un “policía politizado” y no lo criticó abiertamente.

“Yo respondo… digo: ‘Para mí todos son buenos’. Por eso a mí la tía me llamó. ‘¿Qué, cómo? ¿Cómo es posible? Usted debió decir que no, que es un policía politizado’”, indicó.

En la grabación atribuida a Santiváñez también se le escucha mencionar los supuestos reproches de la mandataria por no cerrar la Diviac. Además, señaló que cerrar la Diviac fue la condición que le puso la presidenta para designarlo en el cargo.

“Que Dios me castigue si miento, te lo juro. Tú sabes que para subir todo vale. Me preguntó: ‘¿Usted puede desactivar la Diviac?’ Yo dije: ‘sí’. Entré y ahora está preguntándome: ‘tú no me dijiste que… (ininteligible)’”, subrayó.

El factor Cerrón

El abogado José Carlos Mejía, defensor legal del capitán PNP Junior Izquierdo, aseguró que los audios fueron grabados el pasado 21 de mayo, cinco días después de que Santiváñez fuese nombrado ministro del Interior.

Asimismo, aseguró que ha entregado a la fiscalía audios de conversaciones que sostuvo el ministro del Interior con su cliente.

MIRA AQUÍ: Revelan que ministro Santiváñez pidió a un capitán PNP que lo contacte con un detenido para ofrecerle un abogado

“El actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, es designado como tal el jueves 16 de mayo del año 2024. Con motivo de su reciente designación, en ese entonces, como ministro del interior, mi patrocinado, el capitán de la PNP Izquierdo Yarlequé, le invita a cenar a un chifa, en el distrito de San Borja. Esta reunión se produce el martes 21 de mayo del 2024″, detalló.

Mejía también afirmó que Santiváñez le contó a su patrocinado que acudió a una reunión en Palacio de Gobierno, donde estaban la presidenta y cuatro altos funcionarios.

MIRA AQUÍ: Ministro Santiváñez manejó tres empresas ligadas a un investigado por narcotráfico

Refirió que el grupo de búsqueda que había formado desde que era viceministro de Orden Interno, en abril de este año, logró ubicar el número de celular de una persona que estaría presuntamente encubriendo al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

La reserva de la noticia revelada a la presidenta y a los altos funcionarios duró poco. El abogado de Izquierdo dijo que, según Santivañez, alguien habría filtrado la información que se proporcionó a la mandataria.

“Inmediatamente después de esta reunión, a las dos horas, este número que había sido identificado se desactiva. Y es entonces que con el grupo de la Dirin llegan a una conclusión de qué habría un soplón o soplones dentro de Palacio”, aseveró.

Niega audios

Recientemente, Santiváñez se defendió de las acusaciones y negó que la presidenta le haya planteado como requisito para ocupar el cargo que desactive a la Diviac.

MIRA AQUÍ: Revelan que ministro Juan José Santiváñez fue abogado de delincuente que afronta proceso de extradición a Argentina

“Cuando fui convocado y citado para ofrecerme la cartera de Interior lo hizo el premier, no lo hizo la presidenta de la República. Fue una convocatoria del presidente del Consejo de Ministros que luego fue ratificada por la presidenta de la República y jamás, quiero ser absolutamente enfático, jamás he recibido ningún encargo de destrucción, aniquilación, cierre o como quieran llamarlo, de la Diviac”, señaló a RPP.

No obstante, reconoció que se reunió con Junior Izquierdo. Precisó que la cita se realizó porque fue invitado por este último a un local en San Borja para celebrar su nombramiento como ministro.

“Por supuesto (reconozco la reunión) porque él me invitó a cenar a este chifa de San Borja para celebrar mi nombramiento en el marco de una relación amical. Y en esa reunión donde hubo una conversación de dos horas y media donde él me hizo muchos comentarios, resulta que acompañan presumiblemente cinco audios de una conversación de dos horas y media. Esto permite deducir que el audio está manipulado porque ya de por sí está cortado”, comentó.