El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, aseguró que los audios que involucran al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, en un caso por presuntas influencias en el Tribunal Constitucional, por el cual viene siendo investigado, “no tienen ninguna conducta criminal”.

En una entrevista con Augusto Peñaloza en su canal Cámara Inmobiliaria Peruana de YouTube, afirmó que las grabaciones forman parte de una investigación por tráfico de influencias y que las mismas se encontraban lacradas.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Audio atribuido a Santiváñez involucra al magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse y a Eduardo Arana

“Los audios no tienen ninguna conducta criminal desde el punto de vista donde lo veas. Esos audios probablemente forman parte de una carpeta donde yo estoy siendo investigado por tráfico de influencias y que se supone que están lacrados”, expresó.

“¿Cuándo han abierto esos audios con mis abogados y los peritos de parte que hemos señalado? El día viernes (12 de setiembre). El día jueves ya me había contactado un periodista de Frecuencia Latina a decirme: ‘tenemos los audios y queremos hacerle una entrevista’”, agregó.

Manifestó que la filtración de los audios a la prensa forma parte del “actuar criminal” de algunos fiscales y acusó a “pseudos periodistas” de convertir la tesis del Ministerio Público en una “supuesta investigación”.

“No tengo ninguna duda que esto genere en los próximos días un allanamiento, una medida restrictiva, porque es la manera como trabajan”, subrayó Santiváñez Antúnez, quien justificó la llamada a Arana para interceder por el policía Miguel Marcelo Salirrosas, condenado a 27 años y 7 meses de prisión y que cumple su sentencia en el penal El Milagro de Trujillo.

LEE MÁS: Congresista Ruth Luque promueve moción de censura contra Juan José Santiváñez y dice que le faltan 9 firmas

“Cuando recibí a la señora de Salirrosas, ella me comentaba que su esposo estaba en el pabellón 15 conjuntamente con sicarios y delincuentes que él había detenido. Ella pedía que fuera trasladado a otro pabellón. ¿Eso es ilegal? Eso en lo absoluto es ilegal”, aseveró.

Juan José Santiváñez también aseguró que los U$S20 mil que recibió para supuestamente interceder ante el Tribunal Constitucional (TC) fueron “honorarios” que fueron “bancarizados” y entregados a las cuentas del despacho de abogados, los cuales, según dijo, han generado obligaciones tributarias.

Del mismo modo, sostuvo que lo que informaba a la familia era que contaba con el “apoyo” de dos magistrados y que el voto en contra era del ponente, a quien se refirió como “antipolicía”, lo que “podría variar la balanza”.

“¿Eso acaso es ilegal? Eso no es ilegal porque en su oportunidad le informaba al cliente cómo es que caminaba el proceso. Aquí hay cuestiones que se sacan de todo contexto, son audios que en lo absoluto son incriminatorios”, enfatizó.

El caso

Como se recuerda, “Panorama” reveló un audio donde se escucha a la voz atribuida a Juan José Santiváñez llamar al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, para pedirle mejorar las condiciones carcelarias de su cliente.

Se trata de una llamada en la que Santiváñez Antúnez le pide a Arana interceder en favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas para cambiarlo de pabellón en el penal El Milagro de Trujillo.

“Hermano, escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio la familia de los policías. ¿Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo? Todavía no lo cambian, hermano, sigue allí”, le insiste la voz atribuida al entonces ministro de Justicia.

“Ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”, responde la voz detrás del teléfono, que sería Eduardo Arana. Ambos quedan en que actuarán una vez en que el supuesto Santiváñez le envíe el nombre completo del recluso.