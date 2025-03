¡Qué pase Juanjo el intenso! El ‘reality’ del ministro del Interior no solo tiene como puntos fuertes el anuncio de operativos policiales –muchos exitosos, algunos truculentos–, sino sus entrevistas. A la conductora Carla Muschi le admitió, en el set de “Panorama”, que era cierto que defendió a los condenados por la justicia que mencionaba el reportaje, pero no mintió cuando sostuvo lo contrario, porque él está convencido de que todos sus clientes son inocentes.

“Juanjo nos decía con todos sus actos y gestos al inicio de la semana: ‘En vista de que los dejaré por unos días, pasemos unos ratos intensos para que no me olviden’”.

Mareados con Juanjo, giramos entre Panamericana y América. “Cuarto poder” había revelado extractos del testimonio de un testigo protegido que asegura que el ministro, cuando era abogado litigante, pagó coimas. Además, el testigo afirma que Santiváñez tuvo de practicante al joven José Luján Benavides, hijo de la jueza Enma Benavides (¡sí, la hermana de Patricia!), a cambio de presuntos favores judiciales. Llegó el trompo humano, con la cámara siguiéndolo tras bambalinas, y se sentó frente a Sol Carreño. Negó todo con sus pequeños ojos ilegibles. Tal era la velocidad de los giros que mostró un texto del reportaje en su celular. Nada grave: el programa, poco antes de su trasmisión, difundió extractos a algunos medios escritos para sus previsiones informativas. Juanjo, que es en sí mismo un pantallazo político, mostró el pantallazo del texto del reportaje que no vio porque estaba en otro canal. No digan que no hay sofisticación y metalenguaje en la política nacional.

—Agarra tu maleta—

Juanjo se fue girando a más velocidad a su domicilio. Horas después, la fiscalía –¡vaya ‘timing’!– lo allanó. El lunes tenía a las cámaras esperando en su puerta. Horas después, llegó al consejillo ministerial de los lunes (los firmes son los miércoles) y se fundió en un abrazo con Dina. Los ministros aplaudían (incluyendo a los que no lo pasan porque les satura el chat del Gabinete con notas de operativos policiales). Juanjo es tan intenso que necesitaba una prueba física, apretando la paletilla presidencial y recibiendo un beso sincero, de que para ella es irreemplazable, insustituible, imponderable, intensamente funcional a su supervivencia. La tesis del golpe blanco “la digo por ti, Juanjo”, pareció decirle ella con ese abrazo. La denuncia contra Delia Espinoza “la hago por ti, presidenta”, fue lo recíproco. Si ‘Culebra’ aún fuera su pata, conoceríamos todos los detalles.

Nota de candelero: Santiváñez gira y se prende por Dina, pero no lo hace por otros ministros ni por el gobierno en general. “Perú21″ difundió un video del 2019 en el que Santiváñez coincide con el primer ministro Gustavo Adrianzén en un bufete, pero no me apresuraría en colegir que Adrianzén lo jaló al Gabinete. Es cierto que Adrianzén llevaba dos meses en la PCM (juró el 6 de marzo) cuando Santiváñez se puso el fajín el 25 de mayo pasado, pero desde que fue jefe del gabinete de asesores de su predecesor Víctor Torres Falcón durante el verano pasado, ya se voceaba como su sucesor en el Mininter. Sin embargo, no lo fue inmediatamente. Walter Ortiz ocupó el cargo entre el 1 de abril y el 16 de mayo. El mes y medio que duró el opaco Ortiz, Juanjo se confirmó tan funcional a Dina que su juramentación no podía atrasarse más. Adrianzén no colocó a Santiváñez en la órbita de Dina, él ya giraba en torno a ella.

Juanjo se sobregiró domingo y lunes porque no lo íbamos a ver los días siguientes. Tenía un viaje programado entre el 3 y el 9. Partió a Bruselas, a la reunión del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior con funcionarios de la Unión Europea. Su prodigalidad mediática es tal –créanme que aparecería más si el gobierno lo autorizara– que habrá sentido que debía compensar su ausencia con una sobreexposición previa. Juanjo nos decía con todos sus actos y gestos al inicio de la semana: “En vista de que los dejaré por unos días, pasemos unos ratos intensos para que no me olviden”. Si existiera la medida cautelar de ‘impedimento de regreso’, la fiscal de la Nación estaría tentada de pedirla.