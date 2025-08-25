El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, defendió el nombramiento de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y pidió ver su trabajo en dicho sector antes de cuestionar su desempeño.

En declaraciones a los periodistas durante la presentación de las plataformas “Mi carrera” y “Capacita-T”, Maurate indicó que la decisión fue adoptada por la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.

Señaló que no se puede prejuzgar antes de ver su desempeño e invocó a mirar el trabajo que Santiváñez Antúnez pueda realizar como titular del Minjusdh antes de criticarlo o cuestionarlo.

“La presidenta y el primer ministro han decidido que el señor Santiváñez se haga cargo del Ministerio de Justicia y lo que ahora corresponde es apoyarlo y ver su trabajo, básicamente”, expresó.

“A veces nosotros prejuzgamos y cuestionamos antes de ver su desempeño. Lo que puedo hacer es invocar a que miremos su trabajo y en base a su desempeño, puedan hacer las críticas a favor o cuestionamientos”, agregó.

Como se recuerda, el último sábado 23 de agosto la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a tres nuevos ministros, entre ellos Juan José Santiváñez, quien asumió el puesto en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La oficialización se llevó a cabo a través de una ceremonia que fue informada a la prensa con solo minutos de anticipación y que se realizó en Palacio de Gobierno.

El ahora nuevo ministro de Justicia entra en reemplazo de Juan Alcántara Medrano, quien asumió el cargo en reemplazo de Eduardo Arana en mayo de este año.