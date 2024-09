El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, insistió que los nuevos audios difundidos el último domingo, y que lo vuelven a vincular con el tema del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, son falsos y han sido “manipulados”.

En declaraciones a los periodistas, señaló que los clips han sido editados y presentan “cortes” que hacen dudar de su veracidad. Incluso, señaló que la voz que se le atribuye no le pertenece.

“No solamente nosotros a través de una comunicación oficial los hemos desmentidos, porque son audios absolutamente falsos. Yo los invito a que se tomen la molestia de escucharlos y que adviertan cuántas veces supuestamente están cortados”, expresó.

“Los diez primeros segundos tienen como dos cortes, para empezar. Es más, la voz que se pretende atribuirme ni siquiera, hoy por hoy, tienen parecido ni ligero. No tengo ninguna duda, audios absolutamente manipulados, desconocidos que yo no los atribuyo a mi persona”, agregó.

Consultado sobre algún interés electoral, Santiváñez replicó que por ahora su objetivo es cumplir con el mandato que le encargó la presidenta Dina Boluarte en el Ministerio del Interior.

“No dejo de ser ministro y voy a pensar en ser (presidente). En este momento mi aspiración absoluta es el Ministerio del Interior y es el cumplir con el rol que la señora presidenta constitucional me ha confiado”, sentenció.

Como se recuerda, en un fragmento de un audio atribuido a Santiváñez, este aseguraría que Vladimir Cerrón estuvo cercado por un equipo especial de la Policía Nacional (PNP). Así lo reveló “Cuarto Poder” el último domingo.

El audio data de mayo pasado. Se trata de una conversación que habría sostenido con el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’. “Tenemos cercado a Cerrón, huev...”, se escucha decir presuntamente al ministro del Interior.

En otro fragmento señalaría que, de capturar al líder de Perú Libre, no podría ser retirado del Consejo de Ministros: “Yo lo chapo a Cerrón y a mí no me van a botar. [...] No podrían. Ya no pueden, sería un escándalo”.