Me llama poderosamente la atención porque con Confiep hemos estado trabajando de la mano. Toda esta semana se ha suscrito un acuerdo importante de entregas y donaciones. El lunes [mañana] tenemos reuniones programadas con ÁDEX, Cómex, con la Sociedad Nacional de Industrias, que son instituciones con las cuales nos hemos estado reuniendo permanentemente. Lo que sucede es que a veces los gremios no reciben la información sobre las capturas, las detenciones, sobre las estrategias que hemos establecido, pues no todos los medios de comunicación lo transmiten. Bajo la desinformación podría pensarse que el sector Interior no está haciendo nada.

— Las declaratorias de emergencia han fracasado.

No, de ninguna manera.

— Las cifras de la policía demuestran que nos hemos convertido en tierra de asesinos. Para finales del 2024, se han registrado 2.126 homicidios, 1.126 hechos por sicarios. Estas cifras no las teníamos antes.

Es correcto, estas cifras no las teníamos antes. El propio comandante general de la Policía Nacional ha sostenido que nos estamos enfrentando a la ola criminal más grande en el Perú, que viene ejecutándose en toda la región. Estamos en una lucha frontal y tenemos los planes operativos estructurados, en enero ya hemos capturado a más de 50 personas vinculadas directamente a las organizaciones criminales. En los últimos tres días han caído cerca de cinco personas vinculadas a Los Pulpos, que son los principales extorsionadores. Lo que estamos enfrentando hoy son los resultados de lo que nadie hizo durante años. Los Pulpos es una organización criminal que tiene 30 años en el país. ¿Qué hicieron los ministros anteriores para evitar que esto crezca? No hicieron nada. Jamás. No capturaron ni a la primera generación ni a la segunda generación. Cuando yo recibí el Ministerio del Interior, recibí una institución destrozada moralmente y logísticamente. Una policía golpeada, con pésimas remuneraciones y que venía de enfrentar procesos judiciales por desenfundar su arma y matar a un delincuente, lo primero que hicimos fue fortalecer esa moral con defensa legal.

— ¿Me está diciendo que la culpa de la situación actual es de los ministros anteriores?

Estoy contando lo que heredamos.

— ¿Cómo es posible entonces que la presidenta diga en Davos que hemos recuperado la tranquilidad social, cuando vemos 100 muertos por homicidios en menos de un mes?

La señora presidenta ha sostenido a nivel internacional que el Gobierno está haciendo absolutamente todos los esfuerzos para mantener una estabilidad política, social y que las inversiones –que estamos llamando a nivel internacional para que vengan al Perú– pueden encontrar un país que está haciendo frente a estos problemas.

— Tranquilidad social no tiene nada que ver con un país donde los sicarios matan en colectivos, en chifas, a plena luz del día.

Los estamos deteniendo.

— ¿A cuántas bandas ha detenido?

Desde que se instaló el plan de control territorial, estamos cumpliendo una semana ya, se han detenido a 50 personas vinculadas directamente a diversas organizaciones criminales.

— ¿Sabe cuántas bandas existen en el Perú?

Aproximadamente, tenemos en la ciudad de Lima unas 300 organizaciones criminales.

— ¿Le parece normal?

Pero eso no es consecuencia ni de este Gobierno ni de esta gestión. Muchas de estas organizaciones criminales están en su tercera generación. Hemos vivido con estas organizaciones criminales desde hace mucho tiempo y no se hacía mayor trabajo. Las extorsiones a los medios de transporte no han nacido en esta gestión ni en este gobierno. Los mismos conductores lo han referido. Ya tenemos identificados a los grupos de extorsión. Lo estamos logrando incluso por mercados delictivos: los extorsionadores de transporte público, los que van contra las bodegas, restaurantes, clínicas.

— ¿Cuántas son?

Las bandas de Lima norte son 75; en Lima sur son 37 bandas; en Lima este, 102 bandas criminales; y en Lima centro, 69 bandas criminales. Están lideradas en su gran mayoría por venezolanos.

— ¿Si tienen toda esta información por qué no los atrapan a todos?

Es lo que estamos haciendo. El delincuente que ha sido capturado de apelativo ‘Moche’, si ves los videos, disparó a la pollería y luego disparó al conductor que estaba haciendo un taxi colectivo. Jamás se le vio el rostro, solamente se le veía el tatuaje en la mano. El trabajo que ha hecho la Policía Nacional en labores de inteligencia nos ha permitido capturarlo con todo su armamento.

— ¿Cómo puede trabajar sabiendo que la gente considera que debe irse a su casa?

Yo sé absolutamente lo que nosotros estamos haciendo. Sé cómo estamos desarrollando nuestros planes operativos, sé de las importantes capturas que estamos logrando. Estoy comprometido y le tengo confianza al comando de la Policía Nacional. Estamos haciendo una inversión importante en inteligencia para poder lograr capturas y reducir el índice de criminalidad.

— Usted dirá que no es su voz y que no tiene nada que ver con ‘Culebra’, pero está la sensación de que está sentado en este puesto solo porque sabe cosas de Dina Boluarte.

Todo eso ha formado parte de una campaña destinada a imponer esa idea.

— ¿Una campaña? ¿Promovida por quién?

Por todos aquellos que no tenían ningún interés que yo esté aquí. Los caviares a los cuales he sacado: desde exministros hasta familiares de ministros, hasta esposas de ministros que eran asesores y que cobraban ingentes sumas de dinero.

—¿Ha limpiado el ministerio del entorno de los exministros?

Y no me lo perdonan. Hemos sacado del ministerio a la lacra caviar. Por audios que yo no he reconocido, un canal de televisión me dedicó 26 dominicales seguidos y cuando pedí mi derecho a réplica me dijeron que no. Sin embargo, sale un audio de la fiscal Marita Barreto en donde claramente se escucha su voz, mostrado por un periodista de larga trayectoria y “Cuarto poder” la tuvo sentada en su set y nunca más la golpeó. Lo que yo converso supuestamente son argumentos y dichos. Lo que la señora hizo fue entregar una investigación fiscal. Eso es un delito.

— Lo que se escucha es que usted conocía que Cerrón se escapó en el cofre presidencial.

Es un teatro mal armado para destruirme y han generado incluso una denuncia fiscal de omisión de funciones sobre hechos que supuestamente se dieron cuando yo ni siquiera era ministro ni funcionario.

— ¿Por eso no entrega su celular?

No es que no entregue mi celular, lo que no entrego es mi clave de iCloud y no estoy dispuesto a entregarlo porque allí está mi vida personal, las fotos de mis hijos, mis documentos personales, mis facturas personales. Que la fiscalía me cite, voy con mi teléfono y delante mío descargan la información que consideren pertinente. No dejaré el cofre abierto para que hagan un festín conmigo.

— ¿O tiene facturas que le preocupan?

No, en lo absoluto. Mi pregunta es: ¿Si a Gorriti no le quitaron su celular porque dijo que en su celular tenía a sus informantes, y a mí me van a levantar cuando yo tengo información de seguridad nacional? Yo estoy dispuesto a abrir mi clave y mostrar la información, pero mis fotos privadas no tengo por qué dejarlas.

— En una entrevista anterior para El Comercio, me dijo que pronto daría noticias de Vladimir Cerrón. Sigo esperando sentada, ministro.

No te puedo dar mayor información del tema, lo que sí te puedo decir es que la policía en este caso ha continuado su trabajo para ubicarlo.

— ¿Cerrón está en el Perú? Usted mismo ha dicho que la policía encontró a un criminal solo por un tatuaje en la mano. Bien raro que no encuentren al líder de Perú Libre.

Yo me reúno diariamente con el comando de la Policía Nacional, quien tiene a su cargo justamente la ubicación y captura de toda persona prófuga de la justicia. Están en seguimiento permanente y esperan ubicarlo.

— El ministro Astudillo ha dicho que usted no tiene ningún plan y que por eso las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no pueden salir en Trujillo.

Te voy a contradecir. Ayer me llamó Astudillo y me compartió su declaración. En ningún momento me ha atribuido ninguna responsabilidad, lo que le ha dicho es que el plan de seguridad de Trujillo tiene que ser elaborado por la policía, porque así lo establece el marco constitucional. El nuevo plan operativo de Trujillo ha sido entregado al comando del Ejército el martes. Se están trasladando 400 efectivos de las Fuerzas Armadas de operaciones especiales a Trujillo.

— ¿Cuál sería la única razón que lo obligaría a renunciar o que lo llevaría a renunciar?

Darme por vencido y no lo voy a hacer. Yo no me voy a dar por vencido. Mi padre es un hombre que, quizás no lo sepas, pero es el policía más condecorado en la historia de la policía. Tiene 14 condecoraciones por acción distinguida, por su lucha contra Sendero. Lo que aprendí de mi padre es jamás darme por vencido. A veces hay cosas que otros no quieren, pero que alguien tiene que hacerlo. A la señora presidenta yo le informo todos los días de los avances que tenemos en la lucha contra la criminalidad.

“La historia de un gran burdel en el Congreso es fantasiosa”

— Usted prontamente descartó silenciamiento en el caso de Andrea Vidal y hoy existen giros en la investigación.

Hay que diferenciar el escenario de un atentado y la hipótesis por la cual ese atentado se habría dado. Existe un escenario de damas de compañía dentro del Congreso. El otro escenario es que sea un crimen pasional. Sigo sosteniendo que la historia de un gran burdel en el Congreso es fantasiosa. No creo que esté relacionado a un hecho criminal como este. Por obvias razones no puedo revelar ni referir, todo está en investigación y la policía llegará a la verdad de los hechos.

— ¿Qué hacemos con las observaciones del Ejecutivo que han dejado fuera de los alcances de la detención preliminar a 88 tipos penales? ¿La presidenta siendo abogada no es consciente de que está actuando a favor de los delincuentes?

Las objeciones que se han hecho a la norma han sido esencialmente, esencialmente dogmáticas, justamente para salvaguardar lo que dice el propio Código Penal, que fue modificado hace dos años y claramente dice que se va a prisión aquella persona que cometa un acto criminal cuya pena sea superior a los cinco años. ¿Entonces, si el Código Penal te dice que solamente pueden irse a prisión aquellas personas que cometan un delito cuya pena sea sancionada con más de cinco años, qué hace una detención preliminar sancionando con detención la privación de libertad de una persona por un delito que tiene pena de cuatro? Existen diversas cuestiones que creo que pueden hacer la norma perfectible.

— ¿No le hace ruido a usted que Fredy Hinojosa, que habría podido tener detención preliminar, se haya salvado gracias a esta norma y que hoy no podamos destapar con celeridad toda la cochinada de Qali Warma?

Si el Ministerio Público quisiera pedir la detención preventiva sobre una persona, debe armar una carpeta fiscal con graves y fundados elementos de convicción, lo dice el Código Procesal. La detención preliminar es el facilismo de los fiscales. Si quieres detener a una persona y tienes las pruebas, no pides detención preliminar, pides prisión preventiva con elementos de convicción.

— ¿Qali Warma apunta a la vacancia de Dina?

Existen constantes intentos, desde los más descabellados y los absurdos para vacar a un gobierno que se está esforzando en hacer lo mejor posible. Existen cifras económicas, obras emblemáticas, existe trabajo. Los colegios bicentenarios son obras. Los hospitales que está construyendo el ministro de Salud son obras. Que el sol sea la moneda más fuerte de la región, que el FMI haya dicho que el Perú sea el único país de la región que ha vencido la inflación, eso importa.