El exministro Juan José Santiváñez participó en la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y el acto de transferencia de gestión institucional a Juan Cavero Solano en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

Durante su discurso, Cavero Solano reconoció la labor de Santiváñez Antúnez en dicho sector, que ejerció del 23 de agosto al 1 de octubre de este año, y anunció los lineamientos de su gestión.

Indicó que se enfocará en la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, el mejoramiento del acceso a la justicia y el acercamiento de los servicios del sector a todos los peruanos.

Un informe de este Diario reveló que el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos registra 14 pesquisas penales, según fuentes de la fiscalía. De estas, cuatro aún siguen vigentes.

Cavero Solano fue jefe del Gabinete de Asesores de dicho portafolio y cumplió un rol clave en la destitución de Silvana Carrión como procuradora ad hoc del Caso Lava Jato.

Juan José Santiváñez dimitió al cargo días antes de que el Congreso de la República votara la moción de censura en su contra. Se había programado para este viernes 3 de octubre a las 10.00 a.m.

Santiváñez Antúnez presentó su renuncia al cargo días antes de vencer el plazo que tienen las autoridades para dimitir si desean participar en las elecciones 2026, que es el próximo lunes 13 de octubre.

“La razón que motiva mi decisión es el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas”, argumentó en su carta de renuncia dirigida a la presidenta Dina Boluarte.