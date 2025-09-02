Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Piden investigar reuniones no registradas de Juan José Santiváñez: “Ningún funcionario puede tener despachos paralelos”
El Congreso y la fiscalía deben indagar sobre las reuniones sostenidas por Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, en un restaurante aledaño a Palacio de Gobierno cuando era funcionario del Despacho Presidencial. Así lo consideraron tantos especialistas como parlamentarios de distintas bancadas al ser consultados sostiene que todo fue regular.

