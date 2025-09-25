Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Juan José Santiváñez realizó 14 designaciones de altos funcionarios en un mes al frente del Ministerio de Justicia
En solo un mes desde su cuestionado retorno al Ejecutivo y de asumir la conducción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez ha realizado, al menos, 14 designaciones de altos funcionarios en esta oficina, según pudo documentar El Comercio, tras la revisión de una serie de resoluciones ministeriales [ver recuadro].

