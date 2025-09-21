Un segundo peritaje practicado a los audios de voz enviados en mensajes de WhatsApp al teléfono del capitán PNP Junior Izquierdo, a fines de marzo de 2024, confirmó que la voz atribuida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, le pertenece, reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, se trata del informe pericial fonético acústico 268-2025, elaborado por la Oficina de Peritajes del Ministerio Público. Este señala que “se llega a la conclusión de que existe alta probabilidad de que la voz de la muestra indubitada y de la muestra dubitada corresponden al mismo hablante”.

La homologación de voz, diligencia fiscal en la que tampoco participó Santiváñez de manera voluntaria, fue realizada por tres profesionales distintos al estudio anterior. Ellos, también, de manera unánime, determinaron que la voz sí le pertenece al titular de Justicia.

El audio analizado data de fines de marzo del 2024, cuando Juan José Santivañez no era ministro, y dialogaba con el agente ‘Culebra’, quien por entonces era un policía destacado a la Diviac.

Santiváñez le envió un audio en el que consultaba a Junior Izquierdo si tenía información que comprometiera a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, para definir sus “puntos finales”.

“Lo que pasa es que necesito definir, como se dice, mis puntos finales. Entonces, lo que necesito saber es si hay algún tema ahorita contra el hermano. Es importante para mí, principalmente por la info. Ya tú me entiendes. Un abrazo, hermano”, le dijo a Izquierdo.

Más conversaciones

También existen conversaciones entre Santiváñez e Izquierdo horas antes del allanamiento llevado a cabo por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la Diviac en la casa de la mandataria, en el marco del Caso Rolex.

“Juan José Santiváñez Antúnez, a fines de marzo del 2024, le solicitaba información de la resolución judicial del allanamiento a la casa de la señora presidenta, le solicitaba información confidencial del hermano Nicanor Boluarte. ¿Con qué finalidad? ¿Cultura jurídica? No, con la finalidad de lo que él alguna vez dijo: ‘para subir, todo vale’”, dijo José Carlos Mejía, abogado del agente ‘Culebra’.

El 1 de abril de 2024, doce horas después del allanamiento judicial a Dina Boluarte, el entonces ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, renunció al cargo, según dijo por “índole personal”.

Sin embargo, Santiváñez no fue el elegido para tomar su lugar, sino el general PNP en retiro Walter Ortiz. Ante ello, el abogado regresó al Ministerio del Interior, primero como jefe del gabinete de asesores de la alta dirección y luego, el 18 de abril, como viceministro del Interior.

“Ellos querían a alguien que se cargue a ‘René’ [Harvey Colchado] encima y yo dije que yo no lo haría nunca. Creo que eso es lo que definió. Pero prefiero ser leal a mis amigos y mis convicciones que deber por un cargo a alguien”, alegó en ese entonces Juan José Santiváñez.

El 16 de mayo de 2024, finalmente Juan José Santiváñez completó los “puntos” y juró como ministro del Interior. Ocurrió cinco días después de ser grabado por Junior Izquierdo en un chifa, cuya grabación fue sometida a un peritaje y concluyó que la voz le pertenece.