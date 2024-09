El abogado del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, Carlos Coria, afirmó que las pericias a las supuestas conversaciones con el capitán PNP Junior Izquierdo, apodado ‘Culebra’, no corresponden a dicho caso, sino a otro proceso ante una fiscalía provincial donde se investigan a otras personas.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), el letrado señaló que dichas pericias corresponderían únicamente al procedimiento de extracción de información y realización de copia espejo de lo que aparecería en uno o más celulares.

“Esa es la razón por la cual dichas actas no forman parte del proceso contra el Sr. Santiváñez, de modo que no lo afectan ni lo vinculan. El Sr. Santiváñez no puede ser investigado por una Fiscalía Provincial, sólo por el Fiscal de la Nación por ser ministro”, expresó.

Del mismo modo, manifestó que las supuestas pericias realizadas por el Ministerio Público a las grabaciones entregadas por el agente de la Diviac no son sobre la autenticidad de la información.

Finalmente, Coria remarcó que Santiváñez no puede ser investigado por una fiscalía provincial, sino por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que ya ha ordenado sus propios actos de investigación.

“La Fiscalía de la Nación ya ordenó sus propios actos de investigación que abarcan procedimientos propios para la extracción y análisis de la prueba digital. No es posible dar más detalles porque la Fiscalía de la Nación ha ordenado de modo expreso que las partes resguarden la reserva de la investigación (Disposición Fiscal 3 de 6.9.24)”, agregó.

Sobre el caso del Ministro Juan José Santiváñez. Ante la difusión de lo que se denomina “informes” o “pericias” con las conversaciones entre JJ Santivañez y el capitán Junior Izquierdo:

1. No son pericias sobre la autenticidad de la información.

2. Corresponderían únicamente al… — Dino Carlos Caro Coria | Abogado (@CarlosCaroCoria) September 16, 2024

El caso

Como se recuerda, de acuerdo con dos informes forenses del Ministerio Público difundidos por el programa “Panorama”, los audios y textos que contienen diálogos entre Santiváñez y el agente ‘Culebra’ son reales.

Según “Panorama”, información de los dos celulares de Izquierdo fue extraída con un software llamado Cellebrite, una herramienta forense para extraer contenidos de equipos móviles usada incluso por el FBI.

Los informes forenses fueron entregados a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República el miércoles pasado, detalló el dominical.

Ambos peritajes, realizados con orden del Poder Judicial, establecieron que del número del celular del ministro Santiváñez sí salieron los audios y mensajes enviados al agente de la Diviac.