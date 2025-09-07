Un informe pericial del Ministerio Público validó los audios entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, que fueron negados por el ahora ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, reveló “Cuarto Poder” este domingo.

Según el dominical, se trata de un informe pericial fonético-acústico elaborado por tres expertos de la Oficina de Peritajes de la fiscalía.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Según este documento, la voz que Izquierdo registró en un chifa el 21 de mayo de 2024 le pertenece al hoy titular de Justicia y Derechos Humanos.

“De los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo automático efectuado con el programa científico forense SIS II [...] se establece que corresponden al mismo interlocutor con un nivel de identificación de alta probabilidad”, dice el informe.

El documento fue elaborado por Erick Cervantes Peralta, ingeniero electrónico en telecomunicaciones; Ruth Atalaya Chávez, licenciada en ciencias físicas; y Melissa Pariona Noguera, licenciada en lingüística y perita lingüista forense.

Durante las investigaciones, el ministro se negó a la toma de voz. Por ello, la homologación de voz se realizó sin él y los peritos forenses utilizaron dos muestras de voz.

LEE MÁS: Juan José Santiváñez pide anular allanamiento del 3 de marzo por caso de presunto abuso de autoridad

La primera, la muestra dubitada, fue la voz grabada durante dos horas y 15 minutos en un chifa, por el capitán PNP Junior Izquierdo. En la segunda, la muestra indubitada, se utilizaron videos oficiales del investigado, remitidos por el Congreso.

Los tres especialistas han coincidido de manera unánime que la voz de la grabadora del chifa corresponde a Juan José Santiváñez.

El resultado del informe pericial fonético-acústico forense también concluye que la grabación no fue editada, que transcurre de manera continua y que el interlocutor de ‘Culebra’ sí es Santiváñez, lo que marca un antes y un después en la investigación.

¿Qué se viene?

El resultado de esta pericia científica no sólo complicaría la situación legal del hoy ministro de Justicia, sino que también alcanza a la presidenta Dina Boluarte, pues en las grabaciones Santiváñez habla de “tumbarse” a la Diviac a cambio del fajín.

En los audios Santiváñez también habló del ‘cofre’, en referencia al vehículo presidencial, en el que “se estaba movilizando” el prófugo exgobernador Vladimir Cerrón para evitar ser capturado por la Policía Nacional (PNP).

El informe pericial llegó el 29 de agosto de 2025, exactamente un año después de que el capitán Junior Izquierdo, junto a su abogado, José Carlos Mejía, entregaran a la Fiscalía de la Nación.

Sobre el tema, Fabián Aquije Saavedra, perito de audio y video forense, señaló que en el caso de Santiváñez Antúnez, existe una probabilidad de 0.09.26, que podría ser 100% para los entendidos.

Por su parte, el abogado de Junior Izquierdo dijo que un año después, tres científicos han dicho “que quien ha mentido” es el ministro Juan José Santiváñez.