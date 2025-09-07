Un informe pericial del Ministerio Público validó los audios entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, que fueron negados por el ahora ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, reveló “Cuarto Poder” este domingo.
Según el dominical, se trata de un informe pericial fonético-acústico elaborado por tres expertos de la Oficina de Peritajes de la fiscalía.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Juan José Santiváñez se niega a pasar por peritaje de voz, confirma su abogado
Según este documento, la voz que Izquierdo registró en un chifa el 21 de mayo de 2024 le pertenece al hoy titular de Justicia y Derechos Humanos.
“De los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo automático efectuado con el programa científico forense SIS II [...] se establece que corresponden al mismo interlocutor con un nivel de identificación de alta probabilidad”, dice el informe.
LEE MÁS: Juan José Santiváñez: PJ rechaza pedido del exministro para cerrar investigación por presunto abuso de autoridad
El documento fue elaborado por Erick Cervantes Peralta, ingeniero electrónico en telecomunicaciones; Ruth Atalaya Chávez, licenciada en ciencias físicas; y Melissa Pariona Noguera, licenciada en lingüística y perita lingüista forense.
Durante las investigaciones, el ministro se negó a la toma de voz. Por ello, la homologación de voz se realizó sin él y los peritos forenses utilizaron dos muestras de voz.
LEE MÁS: Juan José Santiváñez pide anular allanamiento del 3 de marzo por caso de presunto abuso de autoridad
La primera, la muestra dubitada, fue la voz grabada durante dos horas y 15 minutos en un chifa, por el capitán PNP Junior Izquierdo. En la segunda, la muestra indubitada, se utilizaron videos oficiales del investigado, remitidos por el Congreso.
Los tres especialistas han coincidido de manera unánime que la voz de la grabadora del chifa corresponde a Juan José Santiváñez.
LEE MÁS: Audios y chats exponen a Santiváñez: revelan que estuvo detrás de allanamiento a oficina del exministro Víctor Torres
El resultado del informe pericial fonético-acústico forense también concluye que la grabación no fue editada, que transcurre de manera continua y que el interlocutor de ‘Culebra’ sí es Santiváñez, lo que marca un antes y un después en la investigación.
¿Qué se viene?
El resultado de esta pericia científica no sólo complicaría la situación legal del hoy ministro de Justicia, sino que también alcanza a la presidenta Dina Boluarte, pues en las grabaciones Santiváñez habla de “tumbarse” a la Diviac a cambio del fajín.
LEE MÁS: Juan José Santiváñez: Fiscalía allanó casa del ministro del Interior en La Molina
En los audios Santiváñez también habló del ‘cofre’, en referencia al vehículo presidencial, en el que “se estaba movilizando” el prófugo exgobernador Vladimir Cerrón para evitar ser capturado por la Policía Nacional (PNP).
El informe pericial llegó el 29 de agosto de 2025, exactamente un año después de que el capitán Junior Izquierdo, junto a su abogado, José Carlos Mejía, entregaran a la Fiscalía de la Nación.
LEE MÁS: Juan José Santiváñez confirma veracidad de selfie enviado a Junior Izquierdo: “La foto sí es cierta”
Sobre el tema, Fabián Aquije Saavedra, perito de audio y video forense, señaló que en el caso de Santiváñez Antúnez, existe una probabilidad de 0.09.26, que podría ser 100% para los entendidos.
Por su parte, el abogado de Junior Izquierdo dijo que un año después, tres científicos han dicho “que quien ha mentido” es el ministro Juan José Santiváñez.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Congreso lleva más de 1,000 días sin inhabilitar a Pedro Castillo por infringir la Constitución con su golpe de estado: ¿qué hay detrás de la inacción?
- APP al 2026: ¿ya llegó a su techo? Una crónica de Fernando Vivas sobre cómo se prepara el partido para las próximas elecciones
- Presidente del JNE: “No hay tecnología que pueda hacer que el voto digital sea 100% secreto”
- Élites partidarias definirán candidatos presidenciales: no habrá voto universal en la mayoría de partidos y alianzas
- Betssy Chávez: ¿exministra acusada y procesada por el golpe de Estado podría trabajar en el Congreso?
Contenido sugerido
Contenido GEC