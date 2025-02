Carlos López, designado vocero del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se mostró confiado en que “muy pronto” se va a reponer la figura de la detención preliminar sin flagrancia.

En declaraciones a Canal N, detalló que existen muchos operativos a cargo de la Policía Nacional (PNP) que no pueden ser llevados a cabo debido a que aún no se restituye la norma.

“La Policía generalmente actúa en flagrancia delictiva, eso es producto de un trabajo de inteligencia, de seguimiento. Es un trabajo muy profesional. Nuestra unidad de investigación criminal es una unidad de mucho prestigio”, expresó.

“Hay infinidad de operativos en que se ha solicitado esa medida (detención preliminar sin flagrancia). Estamos seguros que muy pronto se va a reponer esa norma”, agregó.

Como se recuerda, el pasado 5 de febrero, a pesar del intento de la bancada de Perú Libre de dilatar y de incluir una nueva fórmula, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó por mayoría insistir con la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Ahora esta medida deberá ser ratificada en el pleno del Parlamento, sea en una sesión extraordinaria o en el comienzo de la nueva legislatura en marzo próximo.

De otro lado, López Aedo también aseguró que su nombramiento como vocero del Mininter se debe a su experiencia como director de Comunicación e Imagen de la PNP y a su trayectoria en diversas unidades de la institución.

“A mí me han convocado, me han hecho una entrevista, han hecho un análisis de mi trayectoria. Yo me he desempeñado en tres oportunidades como director de Comunicación e Imagen de la Policía, independientemente de todas las unidades operativas en las que yo me he desempeñado”, subrayó.

“Con mucho gusto y con mucha responsabilidad estoy asumiendo este cargo, que está funcionando dentro de la Dirección de Comunicación del Ministerio del Interior”, sentenció.