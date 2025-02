El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, minimizó la reciente encuesta de Datum Internacional para El Comercio, donde el 87% de peruanos considera que debería renunciar o ser removido del cargo.

En entrevista con ‘Panorama’, el titular del sector aseguró que no se guía de los sondeos de opinión ni trabaja en base a ellos, sino en un plan programático de lucha contra la delincuencia y la criminalidad en el país.

Asimismo, Santiváñez Antúnez afirmó que según la encuesta, su aprobación subió cinco puntos, mientras que su desaprobación pasa por similar situación.

“Yo no me guío de las encuestas ni trabajo en base a ellas. Yo trabajo en base a un plan programático de lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Por otro lado, a pesar que no le hago caso a las encuestas, sí me ha sorprendido por una sencilla razón: en aprobación, comparado con diciembre, hemos subido 5 puntos y en lo que es desaprobación, hemos bajado otros 5 puntos”, expresó.

“¿Cuál es la lectura que podemos darle a ese tema? Que de alguna u otra forma, la información que estamos proporcionando en nuestras redes sociales con respecto a las capturas, poco a poco está llegando a la población”, agregó.

Según la encuesta de Datum para este Diario, la desaprobación de Juan José Santiváñez pasó de 80% en diciembre a 76% en febrero, mientras que su aprobación subió 5 puntos en el mismo lapso: de 6% a 11%.

Del mismo modo, la gran mayoría de encuestados –un74%– percibe que la delincuencia aumentó en los más de ocho meses que lleva en el cargo.

Finalmente, un 82% considera que la presidenta Dina Boluarte debió haber cambiado a todo el Gabinete Ministerial que encabeza el primer ministro, Gustavo Adrianzén; apenas un 2% opina que los tres cambios que hizo en los ministerios de Economía, de Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han sido suficientes.