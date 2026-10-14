El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo que, si el Congreso no aprueba ni la mitad de los puntos planteados por el gobierno en su solicitud de facultades, sería “un fracaso” para el Parlamento, sobre todo de la cámara de diputados. Agregó que esta instancia, prácticamente, “mutiló” la propuesta inicial.

En “Tenemos que Hablar”, videopódcast de El Comercio, Sheput remarcó que Juntos por el Perú está siendo una bancada “obstruccionista”. “Desde el primer día, sin haber recibido un proyecto de ley [sobre la delegación de facultades], ya decían ‘no, no vamos a otorgar nada’”, complementó.

— El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, ha adelantado que este lunes se debatiría en el pleno de la cámara alta el dictamen sobre facultades legislativas. ¿Ha visto mayor celeridad en esta instancia que en la cámara de diputados?

Para mí, la celeridad en el Senado no significa mucho, porque el corazón del asunto no ha sido tomado en cuenta. Estamos viendo una situación en la cual se está acelerando [el debate], pero sobre dos materias: seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño, que, en la práctica, significa que el Congreso ha apostado por la coyuntura y no por las reformas de fondo. Es tan simple como eso.

Si nosotros sacamos el fenómeno de El Niño -y supongamos que no ocurriera con la gravedad que tenemos- y se demuestra que hay un trabajo efectivo en seguridad ciudadana, pues simplemente nos quedamos sin nada. No han delegado nada en la práctica, nada de nada. Cuando [un gobierno] plantea una delegación de facultades es porque quiere hacer cambios profundos a una velocidad mayor que la del Parlamento.

— En la cámara de diputados, Fuerza Popular planteó, casi al final del debate en el pleno, que sean 29 puntos los que se aprueben. ¿Con esto, el gobierno estaría conforme?

Yo no puedo hablar en nombre del gobierno, yo te hablo de la decepción que siento como ministro de Trabajo. Como gobierno, la única persona que se puede manifestar, además, de la presidenta es el primer ministro, Luis Galarreta. Pero hay un punto en el cual coincidimos los tres: los 66 puntos iniciales eran necesarios. Tanto la presidenta Fujimori, el primer ministro, yo y otros ministros hemos manifestado nuestra decepción [luego de que] se hayan dejado de lado una serie de puntos desde el primer día.

Si Fuerza Popular se ha visto en la necesidad de plantear 29 puntos, es porque lamentablemente había una suerte de tozudez en algunos diputados que de ninguna manera querían hacer cambios ni permitir que se delegaran facultades. Están tan desesperados porque no se den facultades y terminan viajando a la China. Es decir, ese es el reflejo de su prioridad. Para mí, la delegación de facultades es completamente insuficiente, porque se está legislando sobre la coyuntura y no sobre los asuntos de fondo del país. Se querían modificar una serie de aspectos vinculados a los servicios y aspectos económicos.

— El gobierno planteó 66 puntos en 8 ejes temáticos en la solicitud. ¿Con cuántos estarían satisfechos?

Desde mi punto de vista, te lo vuelvo a señalar, con los 66 [puntos] que se aprobó en el Consejo de Ministros de manera inicial. Yo no puedo retroceder en contra de una decisión. Que en el Congreso se haya rebajado a 22 puntos, 29 puntos, ya es consecuencia de la negociación. Pero yo tengo que ser firme con la posición que se adoptó en el Consejo de Ministros, porque creo en ella y el 70% del país la respaldaba. Y el Congreso, la cámara de diputados, le ha dado la espalda. Ellos están defendiendo la continuidad del estatus quo.

— Durante su presentación ante el Senado, el primer ministro, Luis Galarreta, ha insistido en que se le debe dar la DINI capacidades operativas. Pero en el 2015 se las retiraron porque se reveló que hicieron reglaje a políticos, empresarios y periodistas. ¿Qué garantiza que esta situación no se repita?

Nosotros sabemos el desorden que hubo durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y en donde se compraron, inclusive, equipos de chuponeo que fueron motivo de alertas periodísticas. Se distorsionó el sentido que debería tener la DINI. Nosotros vamos a una institucionalización. Es decir, a una entidad que tenga un fuerte componente procedimental, que sea consecuente con sus acciones a largo tiempo y que se elija a las personas adecuadas. No hay que tener ningún temor de que esto [el reglaje] vuelva a ocurrir.

La función principal de la DINI, cuando se trata de darle características operativas, tiene que ver con que se identifique a un sujeto materia de investigación, se le pueda seguir y capturar, como sucedió con Abimael Guzmán [sanguinario cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso]. Y para ello, es fundamental dos cosas: que la Comisión de Inteligencia [del Congreso] cumpla su labor de fiscalización dentro de la reserva del caso. Y la otra es que existan los mecanismos desde la sociedad civil para que esté alerta ante cualquier intromisión en los aspectos privados de cualquier persona.

— El sábado, durante el debate en el Senado, se produjo un altercado entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú). ¿Cómo evalúa esta situación?

El general César Astudillo ha dicho que está mirando hacia adelante, ha dicho que esta situación ha sido superada, pero ante la opinión pública, yo creo que el país ha visto la forma cómo un grupo de parlamentarios puede provocar permanentemente a los ministros que solo están cumpliendo con un deber democrático. Mira, en una semana, yo he ido hasta cuatro veces al Parlamento, tanto a la cámara de diputados, como de senadores. Ahí hay un problema de reglamento. A veces pienso -y esto lo digo con mucho respeto- que la cámara de senadores está adoptando un comportamiento como de cámara de diputados. El Senado tiene un rol de reflexión sobre lo que emana de la cámara de diputados. Pero en las comisiones del Senado nos hacen las mismas preguntas que en diputados. ¿Qué significa esto? Que no entienden su rol.

— El discurso de Maraví ya es conocido, es uno de tipo provocador. ¿El ministro del Interior no piso el palito?

No, ya antes la senadora Ruth Luque había señalado una palabra que para cualquier héroe de guerra, un militar de renombre, que es una persona que ha combatido en dos conflictos armados, como el Cenepa y Paquisha, que le digan que “tiene miedo”, pues eso ya es un acto de provocación. Luego hay una reacción lógica de parte del general Astudillo, en el sentido, de que él no es miedoso. Y ahí empieza Maraví con una alocución que era más ofensiva todavía [...] Que creía [Maraví], que estaba en una asamblea de Sendero Luminoso. Entonces, allí es cuando hay una reacción lógica de parte del general Astudillo, que ha sido respaldada por la presidenta y todos los ministros.

"A veces pienso y esto lo digo con mucho respeto que la cámara de senadores está adoptando un comportamiento como de cámara de diputados", afirmó Sheput. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

— La presidenta Fujimori respaldó al ministro Astudillo e hizo referencia a la frase del Quijote de la Mancha: “cuándo los perros ladran”. ¿Fue para la oposición?

No, no hay ningún calificativo. Es un dicho coloquial. O sea, cuando alguien dice “más vale pájaro en mano que ciento volando”, es como que alguien lo interprete y lo relacione al caso de la delegación de facultades. ¿A ese nivel hemos llegado? Cuando la presidenta dice “ladran los perros, es señal de que avanzamos”, es una frase coloquial y es usada para explicar en simple algo que sería más complicado.

— La oposición se ha sentido aludida...

A eso voy, ¿qué problema hay que se sientan aludidos? Es igual cuando yo veo una caricatura un poco ofensiva que yo puedo determinar que está dirigida a una persona, el problema no está en la caricatura, sino en quién se siente aludido, así de simple.

— ¿Y no era mejor que la presidenta ponga paños fríos? ¿No fue un error que aumenta la confrontación?

Hay que ser justos, la presidenta está actuando con firmeza y esa firmeza es reclamada y aplaudida por el pueblo peruano. Y, en segundo lugar, ¿quiénes son los que han empezado desde el primer día? Ni siquiera se había presentado el proyecto de delegación de facultades y ya decían que no lo iban a aprobar. ¿Quiénes? Los señores de Juntos por el Perú. ¿Quién fue la persona, en este caso un empleado público que sacó un tuit diciendo ‘váyanse al diablo con su mamarracho?

— ¿Se refiere a Roberto Sánchez?

Sí, iba a decir su nombre, no creas que no lo iba a decir. Roberto Sánchez es quien dice “mamarracho” [a la solicitud de facultades], es el asesor de la bancada [de Juntos por el Perú] o del diputado Zunini. Entonces, ellos empiezan.

— Pero no solo bancadas de oposición cuestionaron la solicitud de facultades, también lo hizo Renovación Popular, una bancada aliada al fujimorismo. Renovación Popular votó a favor de que sean 20 puntos. ¿No pidieron mucho?

No, yo creo que nosotros hemos pedido una cantidad, 66 puntos, que, si la comparamos con lo que han pedido otros gobiernos, está dentro de un margen ligeramente superior. Pero también es cierto que hemos recibido un país que está en una crisis institucional. Un país que en cinco años ha tenido cuatro presidentes y que solo en el caso del Ministerio de Trabajo tuvo a cinco ministros en seis meses. Esas son las características del gobierno que nos ha precedido.

Entonces, ante una situación de desmadre total, tenemos que plantear un conjunto de normas para recuperar el Estado. Estos señores han tenido plata y no han hecho nada sobre el fenómeno de El Niño. Es una tremenda irresponsabilidad y yo diría hasta penal del anterior gobierno de no haber hecho nada.

— ¿La responsabilidad es del gobierno de Balcázar o también de las administraciones de Jerí y Boluarte?

No, Balcázar estuvo unos cuantos meses. Obviamente, Jerí y Boluarte, porque [la alerta] sobre el fenómeno de El Niño se venía dando desde hace dos años.

— ¿Con qué bancadas de oposición cree que el gobierno sí puede dialogar? ¿No es lo mismo Juntos por el Perú que Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación o sí?

Hay una gran bancada que yo llamaría la bancada razonable. ¿Qué significa? Que algunas bancadas tienen elementos con los que se puede conversar, como Renovación Popular, Obras, Buen Gobierno y Ahora Nación. Hay senadores que están dispuestos a actuar de otra manera. Lamentablemente, hay liderazgos extraparlamentarios que muchas veces quieren influir en senadores y diputados que están dispuestos a colaborar con el gobierno. Y [este tipo de congresistas] están en todos los partidos, con excepción de Juntos por el Perú, que ha adoptado una posición extrema y radical, de confrontación permanente. Tú le puedes plantear lo que quieras a Juntos por el Perú y van a decir “no”, así de simple.

— ¿Es Juntos por el Perú una bancada obstruccionista?

Sí, no hay que utilizar eufemismos. Es obstruccionista, por supuesto, porque no acepta razonabilidad y desde el primer día, sin haber recibido el proyecto de ley [sobre la delegación de facultades], ya decían “no, no vamos a otorgar nada”. Inclusive, presentaron un dictamen, donde negaban todo. Hicieron el ridículo, porque la propia Comisión de Constitución [de la cámara de diputados] no lo aprobó.

— Si el Senado no aprueba ni la mitad de la solicitud de facultades, ¿sería un fracaso para el Ejecutivo?

Es un fracaso para el Congreso, sin ninguna duda, porque nosotros estamos cumpliendo con pedir facultades y si los que pueden darlas no las otorgan, pues simplemente estamos en una situación en la cual el Parlamento tendrá que asumir su responsabilidad, sobre todo la cámara de diputados, que ha mutilado [el proyecto]. Mira, hay una gran diferencia entre podar y mutilar. Una cosa es quitar puntos controversiales en cada una de las ocho secciones de la delegación de facultades y otra es amputar, mutilar, pasar de 66 a 20.

— La primera alza del salario mínimo en S/100 coincidió con la caída de 18% en la popularidad de la presidenta. ¿La medida fue para frenar este descenso?

No, porque fue anunciada antes. No olvidemos que el ministro Elmer Cuba [Economía y Finanzas] señaló que el aumento del sueldo [mínimo] iba a ser en octubre o noviembre...

— Pero el anuncio del aumento se adelantó a setiembre y la medida entra en vigor en octubre...

Pero ya lo había anunciado, no es una cuestión que haya salido a última hora. En segundo lugar, yo sometí [la propuesta] al Consejo Nacional de Trabajo en agosto, cuando la presidenta estaba en niveles altos de popularidad. No lo hice en último momento. El Consejo Nacional de Trabajo aceptó el monto más no las fechas. En ese sentido, tengo que ser honesto y señalar que con justa razón algunos dirigentes gremiales pedían de que se postergue. Pero al final, sí estaban de acuerdo con el monto.

— ¿Cuándo se va a aplicar el bono compensatorio único a las MYPES, anunciado por la presidente Fujimori como medida complementaria al alza de la RMV?

Tengo entendido que sería en octubre o noviembre y la palabra final la tiene el ministro de Economía.

— En el decreto supremo, a través del cual, se aprobó el alza, se precisó que el segundo tramo para que llegue a los S/1,300 se dará en el primer semestre de 2027. ¿Esto sería en el segundo trimestre, después del fenómeno de El Niño?

Sí, ya lo precisó el ministro Cuba, va a ser después del fenómeno de El Niño. No podemos agobiar con una carga. No sabemos las dimensiones con las cuales vendrá El Niño. Sería después de esta situación.

— ¿Ya se ha conformado la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos? ¿Este grupo ha señalado cuándo se podría tener la propuesta de fórmula para futuras alzas?

Sí, ya se instaló de inmediato en el Consejo Nacional de Trabajo, que se realizó en agosto. Ya viene trabajando y estamos enfocando nuestros esfuerzos en una fórmula inicial que tiene que ver con los cambios económicos, con la inflación, para que de esa manera ya se convierta en predecible, tal como es en otros países. Los aumentos de la remuneración mínima vital ya no estarían sujetos...

— A motivos políticos...

Definitivamente, es un término completamente válido, sino obedecería al desempeño económico del país tal y como es en otros.

— Usted solicitó a la contraloría que realice una auditoría en EsSalud. ¿Cuál fue la respuesta?

Nosotros pedimos un corte, que se haga hasta el 9 de agosto, pero contraloría señaló que ellos tienen que culminar el periodo del año 2026 para proceder a hacer una auditoría integral. Bueno, son los procedimientos...

— Pero la auditoría que usted pidió sobre EsSalud era respecto a todo el quinquenio anterior...

La verdad es que hemos tenido gerencias que le han mentido al directorio de EsSalud, gerencias que han ocultado un déficit latente, una situación deplorable en lo que se refiere al almacenamiento, a la compra de medicinas, una corrupción lamentable. También hemos encontrado a funcionarios probos que se enfrentaron a este grupete cuyas responsabilidades las tendrá que definir no solo la contraloría, sino la fiscalía, pues acá ha habido gente que ha fallecido. Lamentablemente, EsSalud ha estado en manos de partidos políticos y eso le ha hecho un daño tremendo.