icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Cuando [un gobierno] plantea una delegación de facultades es porque quiere hacer cambios profundos a una velocidad mayor que la del Parlamento", sostuvo Sheput. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)
"Cuando [un gobierno] plantea una delegación de facultades es porque quiere hacer cambios profundos a una velocidad mayor que la del Parlamento", sostuvo Sheput. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo que, si el Congreso no aprueba ni la mitad de los puntos planteados por el gobierno en su solicitud de facultades, sería “un fracaso” para el Parlamento, sobre todo de la cámara de diputados. Agregó que esta instancia, prácticamente, “mutiló” la propuesta inicial.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista