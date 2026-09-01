— En Trujillo han asesinado a cuatro personas y han secuestrado a un empresario minero. ¿Sin la aprobación de la delegación de facultades, el gobierno está de manos atadas frente a la ola criminal?

La delegación de facultades es un complemento a las acciones que se tienen que tomar día a día. Ahora, hay varios factores de lo que confluye en La Libertad. Uno de ellos tiene que ver con el abandono del gobierno regional. No olvidemos que César Acuña era gobernador regional y renunció para candidatear a la presidencia de la República. No prosperó su candidatura y dejó el cargo a una persona sin mayor experiencia. En el caso específico de La Libertad se ha enseñoreado la delincuencia porque no tiene autoridades.

En este mes que tiene el gobierno, es obvio que se están articulando algunas medidas, pero hay una fuerza inercial que viene de períodos pasados, donde no se hizo nada. Recuerdo que muchos de los políticos que no están en el Parlamento y que critican al gobierno antes defendían a Juan José Santiváñez, decían que era el mejor ministro del Interior de la historia, ¿no? Y hemos visto que no fue así y más bien eso generó que se incrementará la delincuencia a nivel nacional.

— Fuerza Popular, en su momento, también apoyó a Santiváñez, no firmaron mociones de censura y cuando retornó como ministro de Justicia, no lo cuestionaron...

Si somos objetivos, es cierto. Hubo un colectivo parlamentario que defendía ese señor y bueno, pues ese es parte también del problema que tenemos hoy en día. Ahora, hay otro conjunto en el Congreso bicameral que tiene una actuación distinta. Yo de lo que estoy hablando no es del comportamiento de bancadas, por eso señalé de que hay unos políticos que están criticando que ya no están en el Parlamento. Hice énfasis en que sin embargo eran protectores de este señor y de otros personajes vinculados a él. Entonces se ha consolidado la delincuencia no solamente allí, sino en diversos lugares del Perú como consecuencia de una inacción generalizada durante los últimos 5 años. Ahora, obviamente lo que ha señalado el premier de la delegación de facultades y creo que en conjunto con un trabajo más eficaz del Ministerio del Interior van a poder ponerle coto a este desborde delincuencial.

— Desde el Congreso, algunas bancadas, como Renovación Popular han solicitado la salida de Óscar Arriola de la comandancia general de la Policía. ¿Se está evaluando este escenario en el Consejo de Ministros?

Es un tema que le compete al ministro del Interior, la permanencia o no. Yo estoy dentro de aquellos que, desde hace meses, pide la salida de Arriola. Y yo no voy a retroceder en mi posición. Él es parte de un conjunto de oficiales que, desde mi punto de vista, estaban en medio de una serie de situaciones controversiales. Creo que tenemos que entender que la lucha contra la inseguridad ciudadana también es un tema de percepción y si en esa percepción algún individuo no da la talla, pues simplemente hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que tiene que tomarse en cuenta [esto] al analizar la permanencia o no del general.

— El ministro de Justicia y DD.HH., Ernesto Álvarez, ha referido en su cuenta de X lo siguiente: “Quienes inventaron un “escuadrón de la muerte” para llevar a la cárcel a los policías que, haciendo inteligencia policial operativa, tendieron trampas a bandas de secuestradores en Trujillo, ahora exigen medidas extremas de seguridad”. Pero el Poder Judicial ha sentenciado a 35 años a policías implicados en este caso. ¿Usted comparte la postura de Álvarez?

Bueno, la verdad es que no voy a polemizar con un colega en específico sobre un tema sobre el cual no tengo mayores precisiones, ¿no? Él en todo caso podrá ampliar lo que quiere decir en su cuenta de X. En el caso del general Arriola, sí me he pronunciado porque es algo que he dicho hace meses, antes de ser ministro, ¿no? Entonces es algo en lo cual ratifico mi posición. Y le agrego el término de lo importante que es verlo de la percepción.

— El empresario Jenss Lara fue liberado y la policía capturó a presuntos responsables de los asesinatos. ¿Esto cambia su posición?

Mi posición, como te dije en la mañana, es una posición de hace varios meses, ¿no? Ahora yo veo esto como un logro institucional valioso que tiene que tomarse en cuenta para una evaluación integral. No le quito valor a lo realizado en un tiempo verdaderamente récord, lo cual demuestra la eficacia de nuestra Policía Nacional […] La evaluación tiene que ser integral, no por situaciones aisladas.

Yo creo que este es un logro para la Policía Nacional, indiscutiblemente, que involucra mucho a sus factores operativos, lo cual demuestra su eficacia, pero la evaluación tiene que ser integral y no por victorias como en este caso, de gran repercusión, pero que no significan una derrota de la delincuencia organizada.

— El proyecto de delegación de facultades presentado ante el Congreso fue acotado en comparación al borrador que se debatió en el Consejo de Ministros del 29 de julio. Por ejemplo, ya no se menciona permitir la participación privados en la “administración, gestión y operación” de los penales. ¿Por qué? ¿Fue porque desde la oposición se solicitó enfocarse a los temas urgentes?

Ese documento nunca se llegó a discutir en el Consejo de Ministros.

— Pero sí estaba en la agenda y acta del consejo...

El documento se filtró el 28 de julio en la noche cuando se convoca al consejo para el 29 de julio, donde se habló simple y llanamente del fenómeno de El Niño y la inseguridad [...] No se pudo debatir porque se filtró. Ustedes [los periodistas] sabían más cosas que nosotros que ni siquiera teníamos el documento. Hubo una actitud perversa de funcionarios de la anterior administración que convirtieron un borrador en un documento oficial y generaron un falso debate.

— En lo que respecta a reforma laboral, el nuevo texto ya no incluye el “perfeccionar el régimen de extensión de contratos de trabajo por causas objetivas”, que en resumen era una flexibilización. ¿Qué fue lo que pesó dentro del Gabinete para retirar este párrafo?

Mi posición y yo creo que eso se tiene que tratar aparte, fue en una posición mía y me responsabilizó. Yo creo que ese punto lo podemos tratar de otra manera, de una manera que no se vea como impositiva, sino como fruto de un consenso, que se explique, que se trate, que se vea las conveniencias o no.

— ¿Es cierto que al interior del Consejo de Ministros hubo discrepancias sobre este punto entre los ministros de los sectores productivos, entre ellos Elmer Cuba, del MEF, y usted?

No, eso es falso. Yo me llevo muy bien con el ministro Cuba y te lo aseguro, es absolutamente falso. Ha habido una discusión alturada sobre diversos temas, pero no en específico por eso.

— En la solicitud de facultades también hay medidas que plantean cambios sobre el empleo juvenil, la inspección laboral y el régimen de feriados, que se ha adelantado que ahora pasarían a los lunes…

Todavía estamos evaluando porque es un tema bien complejo, aparenta ser fácil, pasamos todo para el lunes. Hay un decreto legislativo que existe desde 1991, que los feriados pasan al lunes, o sea, y no se ha derogado, no se derogó, está vigente. Lo que pasa es que nunca se ha aplicado porque lamentablemente siempre ha habido una oposición de la Iglesia Católica.

— ¿Es decir, hoy no está escrito en piedra que los feriados a partir de 2027 pasen al lunes?

Eso todavía se está evaluando […] Definitivamente, van a disminuir. Pero tenemos que revisar opciones. Una de ellas, por ejemplo, es que los tres feriados de las Fuerzas Armadas pasen al 27 de julio. De esta manera, tendremos un gran feriado y ya no cuatro. Y de otro lado, nada quita, porque hay parlamentarios que están dispuesto a ello, que en la cámara de diputados se presenten iniciativas legislativas para eliminar algunos feriados. Tenemos feriados el 6 de agosto y el 9 de diciembre, por las batallas de Junín y Ayacucho. Tenemos el 23 de julio por la FAP y el 7 de junio por el Día de la Bandera, que está relacionado al Ejército. Entonces, yo creo que nuestros altos oficiales van a comprender la importancia de que esto pueda reducirse.

— ¿Por qué el gobierno busca darle otra vez capacidad operativa a la DINI? En el 2015, el Gabinete de Ana Jara cae luego de que la DINI realizará seguimientos a políticos, empresarios y periodistas. Tras ello, se le quitó esta facultad.

Mira, el ciclo de inteligencia yo lo enseño en el CAEN. Significa, tú ves indicios, consigues datos, los conviertes en información y lo entregas. ¿Para qué? Para que alguien tome acción. Si tú no tomas acción, no se cierra el ciclo de la inteligencia. Por eso, se dice que no hay inteligencia en el país. ¿Qué pasa acá? Tienes una eficiente DINI, que entrega los informes a todas las instancias respectivas, pero en ese interín, entre lo que se entrega y actúa, el delincuente puede huir. Entonces, la capacidad operativa es la que se tuvo, por ejemplo, en la captura de Abimael Guzmán. Una unidad especializada de la Policía Nacional [hizo la inteligencia y la operación]. En la situación actual, ellos [el GEIN] tendrían que haberle dicho a una unidad oportunidad “por si acaso ahí está”. Lo que estamos buscando es que se cierre el ciclo de la inteligencia con una acción operativa.

“Los ministros de Trabajo de los últimos 10 años se han desentendido de lo que pasa en EsSalud”, afirmó Sheput. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

— En el 2016, el entonces Congreso de mayoría fujimorista envió a nueve comisiones el proyecto de delegación de facultades. ¿Si la actual cámara de diputados, de mayoría opositora, hace lo mismo, cómo lo interpretaría usted?

Si analizas el proyecto de delegación de facultades, que ya es público, tiene seis tópicos. Y depende de dos instancias, del oficial mayor y del presidente del Congreso, pero más del primero. Todo el mundo dice que irá a la Comisión de Constitución. Ahí se verá si cumple con las características constitucionales, pero el detalle que exige la presencia de los ministros se tiene que ver en la comisión especializada. La iniciativa tiene una serie de puntos vinculados a la promoción del empleo. Entonces, es obvio que el destino de esa parte de la delegación de facultades será la Comisión de Trabajo. Yo lo vería como parte de un proceso normal.

— ¿En cuánto tiempo estiman que el Congreso aprobará el proyecto de delegación de facultades? El Comercio hizo un cálculo y bordea los 60 días.

Mira, hay instrumentos parlamentarios, yo he sido parlamentario que te permite acelerar el proceso, ¿no? Uno de ellos es la exoneración en la Junta de Portavoces, pero eso dependerá de la buena voluntad de los parlamentarios. En lo que se refiere a la política real, ya me pongo el sombrero de político y dejo de lado el de funcionario […] Ahora ellos [los diputados] podría hacer también algún tipo de separación estratégica, hablando sobre el sentido de urgencia, podría decir que las partes referidas al Fenómeno de El Niño y la inseguridad se exonere de comisiones [y vaya al pleno directamente].

— En el quinquenio anterior, según diferentes denuncias periodísticas, Alianza para el Progreso, partido de César Acuña, tuvo una profunda influencia en EsSalud. ¿Usted tiene previsto solicitar a la contraloría una auditoría? ¿Hoy la institución está libre de esta injerencia?

Lo último que has mencionado, creo yo, que es una cuestión eminentemente política y sería subjetiva. Pero a mí, lo que me importa es lo que exige la ley, en el sentido de que la línea política de EsSalud la da el ministro de Trabajo. Ellos podrán tener autonomía operativa, financiera y económica, pero el que define la línea política es el ministro de Trabajo. Y ahí también hemos visto que hay un problema acumulado, porque los ministros de Trabajo de los últimos 10 años se han desentendido de lo que pasa en EsSalud, cosa que ahora no sucede.

[…] El 18 de agosto de 2026, yo le he enviado una carta al contralor solicitando disponer la ejecución inmediata de una auditoría financiera, presupuestaria y operativa a EsSalud con corte al 9 de agosto de 2026. Hasta ahora no me responde. Seguramente está evaluando la carta o estará viendo el proceso de intervención, porque es muy amplio.

— ¿Y por qué pide la auditoría? ¿Cree que hay indicios de presunta corrupción?

Dos cosas, la primera es que la auditoría es con un corte al 9 de agosto, cuando ingresa Hilda Sandoval [a la dirección de EsSalud], quien es la viceministra de Trabajo. Y ella ha sido encargada de la presidencia ejecutiva en reemplazo de Moreno. Todos pedían su destitución. Y a nosotros nos llamó mucho la atención de que una empresa auditora no haya emitido opinión y se ha abstenido de brindarla en materia de gestión. ¿Entonces, qué está pasando? Por ello, nosotros hemos solicitado al contralor que intervenga.

La situación de EsSalud es preocupante, no es una cuestión de almacenes, de las citas, sino un problema que viene de atrás. Una cita que está acumulada es la parte final del proceso. Yo he visitado la mayoría de hospitales, pero con perfil bajo. Y hay una acumulación atrás. ¿Por qué no hay camas UCI? Porque los pacientes no pasan a piso. ¿Por qué no pasa a piso? Porque la cama está ocupada por otro paciente. ¿Por qué sigue el paciente ahí? Porque no hay medicinas para operar. ¿Por qué no hay medicinas? Porque no han comprado a tiempo. Es una cadena que se refleja en la UCI. Entonces tenemos que ir atacando [el problema].

— ¿Por qué es preocupante? ¿No han encontrado recursos?

Recursos tiene, lo que pasa es que se gastan mal. Y cuando digo que se gastan mal o se gastan en planilla o se van en corrupción.

— La presidenta Keiko Fujimori ha reconocido que el empresario argentino Damián Valenzuela colaboró en su última campaña electoral. Valenzuela, según informó H13, tiene fallos en cortes civiles que le ordenan devolver altas sumas de dinero a inversionistas de sus empresas, porque no cumplió con el pago de intereses, entre otros. ¿Por qué la jefa de Estado tiene a una persona con ese historial como parte de sus consejeros o círculo de confianza?

No, ella ha señalado, Sebastián, y te digo, con todo el aprecio que tengo, ese no es un tema de gobierno. Ella ha señalado que siempre le inventan relaciones y como lo he dicho en otras oportunidades, para mí ese es un caso cerrado.

— Según informó el portal “La Encerrona”, la esposa del primer ministro Luis Galarreta ha ingresado a trabajar en el Congreso, como asesora de la diputada fujimorista Ana Patiño. Galarreta es, además, parlamentario andino, cuyo salario, bonificaciones y personal sale del presupuesto del Parlamento. Y expertos han calificado la situación como “nepotismo”. ¿Cómo evalúa usted esta situación?

Yo soy ministro de Trabajo y no es nepotismo y no lo digo por Luis. Hay más de un caso de esos en que los despachos son vistos como unidades laborales completamente distintas. El tema puede ser de percepción. Y los especialistas que no se dan cuenta de eso son especialistas entre comillas. No está la figura de nepotismo.

Y, de otro lado, el primer ministro ha solicitado licencia [del Parlamento Andino]. Y otro elemento adicional es que la señora trabaja en el Congreso desde ante de su matrimonio. Hay muchas personas en el Estado que tienen parientes que trabajan antes de que uno obtenga una función de representación o en el Ejecutivo. Uno no puede estar en un proceso permanente de que por culpa del éxito de alguien o el reconocimiento de alguien toda la familia tiene que pagar las consecuencias de eso. Por ello, se modificó una ley hace dos años.