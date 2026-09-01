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Resumen

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, consideró que la situación de La Libertad frente al avance de la criminalidad organizada tiene relación “con el abandono del gobierno regional” por parte de César Acuña. En entrevista con Tenemos que Hablar, video podcast de El Comercio, también se pronunció a favor de la salida de Óscar Arriola de la comandancia general de la Policía Nacional.

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