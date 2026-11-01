El ministro de Trabajo Juan Sheput descartó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, haya tenido algún gesto de desaire hacia la presidenta Keiko Fujimori durante su visita a ese país.

En entrevista con RPP Noticias, Sheput se refirió a la relación entre ambos mandatarios y rechazó las versiones sobre un supuesto desplante.

“No hay algún tipo de desplante” , afirmó, al ser consultado sobre el tema.

En esa línea, sostuvo que Bukele constituye una referencia para la presidenta peruana, especialmente por las decisiones adoptadas en materia de seguridad ciudadana. No obstante, indicó que las experiencias de otros países deben analizarse teniendo en cuenta las particularidades del Perú.

El ministro también defendió la estrategia del Gobierno frente a la inseguridad y cuestionó las críticas que sostienen que no se ha hecho nada para enfrentarla. Según señaló, esas apreciaciones son exageradas, aunque reconoció que los indicadores todavía no alcanzan los resultados esperados.

Asimismo, atribuyó el actual escenario de inseguridad al descuido acumulado durante los últimos cinco años y sostuvo que, si bien en algunos lugares se ha registrado una disminución de la delincuencia menor, aún queda trabajo por hacer.

Los primeros 100 días del gobierno

Al ser consultado por el balance de los primeros 100 días de la administración de Keiko Fujimori, Sheput afirmó que existen logros evidentes tanto en el ámbito institucional como en la recuperación del vínculo con la ciudadanía.

“ Hay una serie de logros evidentes que van desde lo institucional hasta lo que significa el reenganche social. Lo que diga la presidenta Keiko Fujimori va a ser satisfactorio. No hay motivos para pensar que son 100 días en los cuales uno ha navegado sin saber a dónde dirigirse ”, manifestó.

Por otro lado, Sheput cuestionó las críticas a la estrategia del Gobierno frente a la inseguridad ciudadana y consideró que quienes sostienen que no se ha hecho nada están exagerando la situación. No obstante, reconoció que los resultados todavía no son los esperados.

“La inseguridad es una consecuencia nefasta que se produce como consecuencia de un descuido total en los últimos cinco años. Es un fenómeno difícil de controlar, pese a los avances”, señaló.

El ministro indicó que en algunos lugares ha disminuido la delincuencia de menor nivel, pero admitió que los indicadores relacionados con los aspectos más complejos de la inseguridad todavía no alcanzan los niveles deseados ni los objetivos que se ha planteado el Gobierno.

Finalmente, al ser consultado por la tranquilidad en determinadas zonas, Sheput evitó entrar en detalles y señaló que ese asunto corresponde al titular del Ministerio del Interior.