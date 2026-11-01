El ministro de Trabajo y Promoción del Empleto, Juan Sheput. (Foto del MTPE)
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleto, Juan Sheput. (Foto del MTPE)
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo Juan Sheput descartó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, haya tenido algún gesto de desaire hacia la presidenta Keiko Fujimori durante su visita a ese país.

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