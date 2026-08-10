El ministro de Trabajo, Juan Sheput, afirmó este lunes que el pedido de delegación de facultades al Congreso empieza a tener una suerte de plazo límite (deadline) y estimó que podría tratarse en el Consejo de Ministros de esta semana.

Durante su participación en el podcast ‘Tenemos que hablar’ de El Comercio, Sheput precisó que todavía no se ha definido la agenda de la sesión del gabinete y que esta decisión le corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Sí, definitivamente, creo que e l tema de la delegación de facultades empieza a tener una suerte de deadline , aún no nos ha llegado la agenda, pero presumo, eso lo definirá al final la Presidencia del Consejo de Ministros, pero creo que debería tratarse ese tema ya” , declaró al ser consultado por El Comercio si el pedido de facultades se vería en la sesión de este miércoles.

“Creo que debería tratarse ese tema ya, el conjunto de acciones vinculadas al Fenómeno de El Niño, la seguridad ciudadana, los planteamientos de algunos ministros y, en este caso, la posibilidad de que se trate en la delegación de facultades el tema laboral”, agregó.

En tanto, en declaraciones a la prensa la senadora Patricia Juárez (Fuerza Popular) indicó que están esperando el documento oficial del pedido de facultades para hacer la evaluación correspondiente.

También al ser consultada por los periodistas sobre la solicitud para la delegación de facultades, la diputada Cecilia Chacón (Fuerza Popular) señaló que espera que el Consejo de Ministros apruebe el texto y que “los señores diputados lo lean antes de opinar”.

La semana pasada, la presidenta Keiko Fujimori fue consultada por la prensa sobre el proyecto de pedido de facultades y respondió: “Calculo que en la próxima semana debe estar ya el texto por presentar al Congreso de la República y nosotros lo que esperamos es un debate amplio. Sabemos que, como es parte de la tradición, muchos de los ministros van a ser invitados a las comisiones ordinarias una vez que sean establecidas”.

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