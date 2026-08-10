Por Redacción EC

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, afirmó este lunes que el pedido de delegación de facultades al Congreso empieza a tener una suerte de plazo límite (deadline) y estimó que podría tratarse en el Consejo de Ministros de esta semana.

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