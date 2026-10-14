El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronunció sobre el diagnóstico de cáncer al pulmón del papa León XIV. (Foto: MTPE)
El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronunció sobre el diagnóstico de cáncer al pulmón del papa León XIV. (Foto: MTPE)
Por Redacción EC

En el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, consideró que tras el diagnóstico de cáncer al pulmón, es posible una suspensión del viaje del papa León XIV al Perú, previsto del 11 al 16 de noviembre de este año, pero remarcó que la última palabra la tiene el Vaticano.

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