En el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, consideró que tras el diagnóstico de cáncer al pulmón, es posible una suspensión del viaje del papa León XIV al Perú, previsto del 11 al 16 de noviembre de este año, pero remarcó que la última palabra la tiene el Vaticano.

Indicó que por el momento se ha suspendido las reuniones de la comisión organizadora de la visita del pontífice a nuestro país, a fin de esperar los resultados médicos sobre la salud del religioso.

“Es posible, pero todavía no está la palabra definitiva, que corresponde al Vaticano. Por lo pronto, la comisión que tiene que ver con los preparativos ha suspendido su reunión para esperar los resultados de los próximos 14 días, en los cuales se podría tener ya una posición definitiva, que es lo que se ha pedido en el propio Vaticano”, expresó.

“En los próximos 14 días, cuando ya se sepa los resultados de la biopsia y las características de la penetración que pueda haber tenido este adenocarcinoma, allí podremos decir si es que el Papa viene o no”, agregó.

Sheput Moore remarcó que lo más importante ahora es la salud de León XIV y que el viaje al Perú también dependerá del tratamiento médico que vaya a recibir contra el cáncer de pulmón.

“Primero está la salud del Papa porque si se determina que el cáncer ha podido expandirse, es preferible -como dicen los propios medios del Vaticano- que el tratamiento empezara de inmediato, son cosas que no se pueden postergar, si es que hay que aplicar quimioterapia o no”, subrayó.

Según el último reporte médico, el papa León XIV ya se ha levantado de la cama, camina y come tras ser operado de un cáncer de pulmón y las pruebas posoperatorias señalan que su evolución es “normal”.

En la intervención quirúrgica realizada el martes en el hospital Gemelli de Roma se extirpó parte del pulmón derecho del Papa, quien ahora está a la espera de los resultados de una biopsia para determinar si el cáncer se ha extendido.

Según las pruebas posoperatorias, su evolución es “normal”, con análisis de sangre y una radiografía torácica “conformes a la norma”, afirmaron los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora en un comunicado difundido el miércoles por el Vaticano.

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