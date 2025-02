El requerimiento- presentado el viernes 21 de febrero- se da en el marco de la investigación preliminar que enfrenta Demartini por la supuesta red de corrupción que se instaló en el programa Qali Warma. A la ex alta autoridad del Ejecutivo se le imputan los presuntos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia.

El juez supremo Juan Carlos Checkley ha convocado a audiencia para el martes 4 de marzo a partir de las 8:30 a.m.

Adrianzén señaló que no procederán con una eventual designación de Demartini debido a su situación legal.

“Nosotros, naturalmente, somos respetuosos de las decisiones jurisdiccionales, más allá de discrepar con ellas. En consecuencia, hasta que dicha medida no se levante –es una medida restrictiva de la libertad-, no se podrá hacer ninguna designación del señor Demartini en el exterior, toda vez que sería inocuo, no pudiendo él abandonar el país”, dijo en conferencia de prensa.

Cabe resaltar que el requerimiento fiscal, tal como señalamos previamente, aún debe ser evaluado por el Poder Judicial.

En tanto, fuentes de El Comercio indicaron que desde que comenzó a sonar el nombre de Demartini como opción para ser designado embajador en la Santa Sede, desde el Vaticano se comenzaron a informar sobre su hoja de vida y vieron con preocupación las denuncias que lo implican en el escándalo de Qali Warma, a raíz de la compra de conservas de Frigoinca.

Las mismas fuentes señalaron que el consentimiento a su nombramiento está en duda, más aún tras el pedido de la fiscal de la Nación.

Al respecto, el excanciller Javier González Olaechea consideró que, tras el requerimiento del Ministerio Público, el gobierno de Dina Boluarte “debería desistir” de enviar al ex titular del MIDIS como embajador en la Santa Sede.

Además, calificó como “desafortunada” la intención del Ejecutivo de sustraer a Demartini del país, cuando enfrente una pesquisa.

“Justamente por la afectación directa a la salud de nuestros niños, el exministro no reúne las condiciones para representarnos en ninguna parte y menos ante la Santa Sede”, acotó en comunicación con este Diario.

Un nombramiento “enterrado”

El exministro de Relaciones Exteriores Luis Gonzáles Posada afirmó que después de la solicitud fiscal en contra de Demartini “queda definitivamente enterrada cualquier posibilidad de que sea designado embajador en el Vaticano o en cualquier otro país”. “[Si el Poder Judicial acepta el pedido] habría una incompatibilidad manifiesta, no tendría el beneplácito de la Santa Sede o de cualquier otro gobierno”, complementó.

En diálogo con El Comercio, el también expresidente del Congreso refirió que “no es prudente ni bueno para la imagen de Torre Tagle” que la administración de Boluarte vaya a intentar forzar una reubicación de Demartini, quien a fines de enero dejó de ser titular del MIDIS.

“Cualquier idea en el sentido de nombrar embajador al exministro debe ser desestimada, no tendría aceptación nacional y el Perú se estaría exponiendo al rechazo del país destinatario”, expresó.

Gonzáles Posada exhortó al canciller Schialer a decir “claramente que Demartini no será destacado al Vaticano”.

“Los embajadores representan a la presidenta y a la nación en el exterior y, por esa consideración se deben revisar los antecedentes”, mencionó.

Carlos Pareja, exembajador del Perú en Estados Unidos, refirió que este tipo de nombramientos deben recaer en personas que demuestren probidad y que no hayan sido cuestionadas.

“Los embajadores no solo representan al gobierno, sino principalmente al Perú, ellos deben ser probos. No es recomendable que estas personas enfrenten procesos”, expresó.

Fuentes cercanas a Torre Tagle indicaron que aún no se define la situación de Demartini.

Otras fuentes de El Comercio explicaron que, si el Perú envía la solicitud para que el exministro de Desarrollo e Inclusión Social sea embajador en el Vaticano u otro lugar, deberá esperar 30 días. Si en ese tiempo, no existe una respuesta, se entiende que ha sido denegado el beneplácito.

No aclaró si hay resolución firmada

Hace unos días, en el programa “Prueba de fuego”, de RPP TV, el canciller Schialer evitó responder si la presidenta Boluarte firmó o no la resolución que nombra embajador a Demartini.

“Eso yo no se lo puedo confirmar ni negar, porque son cosas reservadas”, manifestó.

Incluso, el ministro de Relaciones Exteriores defendió una eventual designación del ex titular del MIDIS, al sostener que “sin duda” su perfil encaja y que él lo había visto actuar en las sesiones del Gabinete.

Al ser consultado sobre qué sucedería si en un futuro el Poder Judicial dictaba una orden de impedimento de salida del país contra Demartini, el canciller dijo que “en ese caso las cosas se tienen que respetar”. “El Poder Judicial tiene preminencia sobre los peruanos, nadie está por encima de la ley. Lo que yo discuto es que eso se pueda dar, entiendo que aún están en investigación preliminar, yo veo muy difícil, imposible que eso sea así”, remarcó.

El sábado 15 de febrero, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, no descartó el eventual nombramiento del exministro de Desarrollo e Inclusión Social como embajador del Perú en el Vaticano.

“No lo descarto. Al contrario, si me preguntan a mí, lo veo con gran simpatía [...] La presidenta constitucionalmente es quien dirige nuestras relaciones internacionales y el canciller es quien ejecuta. Si así ha sido tomada la decisión, en lo personal, esto tiene que pasar al Consejo de ministros, no pondría ninguna observación personal. Al contrario, daría mi voto a favor de que la designación se produzca”, expresó.

El punto de vista

El director del Centro de Investigación en Opinión Pública (CIOP) de la Universidad de Piura, Fernando Huamán, afirmó que el nombramiento de Demartini “es inviable”, tras la solicitud hecha por la Fiscalía de la Nación para que le dicte una orden de impedimento de salida del país en el marco del Caso Qali Warma.

“Desde el punto de vista político, es inviable ese nombramiento. Si el Ejecutivo insiste, se vería un nuevo enfrentamiento entre el gobierno y el Ministerio Público”, manifestó a El Comercio.

Huamán refirió que Demartini ha sido bastante cercano a la presidenta Boluarte y recordó que fue el ministro que más tiempo ha estado en el Gabinete en lo que va del gobierno.

“El primer ministro no desmintió [que el gobierno haya evaluado nombrar a Demartini en el Vaticano], pero sería un mal mensaje que él salga del país, cuando está siendo investigado, Y podría no ser conveniente para la recuperación política que busca el gobierno, la presidenta Boluarte continúa con un bajo nivel de aprobación”, finalizó.

Más información

A inicios de enero, la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar diligencias por 90 días, como parte de la investigación preliminar, a Demartini.

Al exministro de Desarrollo e Inclusión Social se le imputa el presunto delito de obstrucción a la justicia, porque habría buscado hablar con la colaboradora eficaz N°02-2024-522-F respecto al Caso Qali Warma para evitar que salga a la prensa.

Además, se le sindica por el presunto delito de negociación incompatible, porque se habría interesado en favorecer indebidamente a la empresa Gambrinos en el programa Qali Warma.

Hace unos días, cuando El Comercio, le consultó sobre la posibilidad de ser nombrado embajador, Demartini respondió que “como lo he hecho en estos más de 20 años siempre estaré a la orden si soy convocado para servir a mi patria”.