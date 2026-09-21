La bancada de Juntos por el Perú impulsará una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, anunció el diputado Ernesto Zunini, tras cuestionar la respuesta del Gobierno frente al asesinato de la periodista y candidata Susy Aponte Polo.

A través de una publicación en X, Zunini sostuvo que Aponte Polo había denunciado amenazas contra su vida antes de ser asesinada y cuestionó las medidas adoptadas por el Ejecutivo tras el crimen.

“Nuestra democracia no puede acostumbrarse a que denunciar el crimen equivalga a firmar una sentencia de muerte”, escribió.

El parlamentario cuestionó específicamente la decisión de reasignar al general Revoredo y sostuvo que esta medida no permite esclarecer las responsabilidades ni determinar qué falló en la protección de la víctima.

“El Gobierno debe responder: ¿qué hizo para protegerla? Reasignar al general Revoredo no esclarece responsabilidades ni explica qué falló”, señaló.

Anuncian moción de censura

Zunini anunció que, ante la gravedad del caso, su bancada promoverá una moción de censura contra el titular del Ministerio del Interior.

“Ante la gravedad de lo ocurrido, desde la bancada Juntos por el Perú impulsaremos una moción de censura contra el ministro del Interior” , afirmó.

El diputado también hizo un llamado a las demás bancadas para respaldar, según su planteamiento, la derogatoria de leyes que considera obstáculos para la lucha contra el crimen.

“Hago un llamado a todas las bancadas para asumir con celeridad la derogatoria de las leyes que obstaculizan la lucha contra el crimen, cerrarle paso a la impunidad y avanzar en una verdadera reforma policial”, sostuvo.

Cuestiona pedido de facultades del Ejecutivo

En su pronunciamiento, Zunini también cuestionó que varias de estas medidas no hayan sido incluidas por el Ejecutivo en su pedido de facultades legislativas.

“Resulta inadmisible que muchas de estas medidas hayan sido ignoradas por el Ejecutivo incluso en su pedido de facultades”, afirmó.

Finalmente, el parlamentario sostuvo que el país necesita resultados frente a la inseguridad y descartó que su bancada busque, según sus palabras, “maniobras políticas”.

“No necesitamos más maniobras políticas. Necesitamos resultados. No le vamos a dar la espalda al país”, concluyó.