El vocero de Juntos por el Per, Ernesto Zunini, explicó que la bancada revisará el cuestionario junto con otras agrupaciones de oposición. Foto: Congreso.
El vocero de Juntos por el Per, Ernesto Zunini, explicó que la bancada revisará el cuestionario junto con otras agrupaciones de oposición. Foto: Congreso.
Por Redacción EC

La bancada de Juntos por el Perú impulsará una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, anunció el diputado Ernesto Zunini, tras cuestionar la respuesta del Gobierno frente al asesinato de la periodista y candidata Susy Aponte Polo.

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