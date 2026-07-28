La presidenta electa Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tomará juramento a los integrantes de su primer Consejo de Ministros este martes 28 de julio alrededor de las 5 p.m. en Palacio de Gobierno.

La conformación del Gabinete Ministerial será uno de los actos centrales de la jornada de inicio de su mandato.

Hasta el momento, Fujimori ha oficializado a tres integrantes de su gabinete. El excongresista Luis Galarreta asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros, el cargo de mayor confianza en el Poder Ejecutivo.

Galarreta también es primer vicepresidente de la República y Parlamentario Andino por Fuerza Popular.

“Este cargo exige mucho más que experiencia. Exige liderazgo, integridad, capacidad de gestión, equilibrio para afrontar las dificultades y una profunda vocación de servicio por el Perú. Con esta convicción, he invitado a Luis Galarreta Velarde para asumir esta responsabilidad”, exclamó el lunes Fujimori.

En tanto, el economista Elmer Cuba estará al frente del Ministerio de Economía y Finanzas y el abogado y comunicador Carlos Espá dirigirá el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante el acto se espera que se anuncie a quienes encabezarán sectores clave como Interior, Defensa, Justicia, Salud, Educación, Transportes, Energía y Minas, entre otros.

Recientemente, Fujimori aseguró que su primer Gabinete Ministerial tendrá “una convocatoria amplia, abierta plural, pero sobre todo con experiencia”.