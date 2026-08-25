La presidenta Keiko Fujimori brindó un discurso por el 39° aniversario de creación de la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp). (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori brindó un discurso por el 39° aniversario de creación de la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp). (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori señaló este martes 25 de agosto que el Perú necesita una Policía Nacional (PNP) preparada, unida y respetuosa de la ley y de los derechos de todos los ciudadanos del país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.