La presidenta Keiko Fujimori señaló este martes 25 de agosto que el Perú necesita una Policía Nacional (PNP) preparada, unida y respetuosa de la ley y de los derechos de todos los ciudadanos del país.

Durante la ceremonia por el 39° aniversario de creación de la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp), la mandataria insistió en que nuestro país necesita a la institución policial con la mirada puesta en los nuevos desafíos de seguridad nacional.

“El Perú los necesita preparados, unidos y firmes. Los necesita respetuosos de la ley y de los derechos de todos los ciudadanos. Los necesita con la misma valentía de quienes nos precedieron, pero también con la misma puesta en los nuevos desafíos de la seguridad nacional”, expresó.

Fujimori Higuchi también expresó también su reconocimiento a las familias de los policías, al subrayar que comparten sus sacrificios, preocupaciones y ausencias durante el ejercicio de sus funciones.

“A las familias de nuestros policías quiero expresarles también nuestro reconocimiento. Detrás de cada hombre y cada mujer que viste este uniforme existe una familia que comparte sus sacrificios, sus preocupaciones y sus ausencias. A ustedes también les pertenece este aniversario”, manifestó.

Finalmente, la mandataria recordó que más de un centenar de sus efectivos perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

“Su sacrificio nos recuerda que la libertad y seguridad que hoy defendemos tienen un precio y que nunca debemos olvidar a quienes pagaron ese precio con su propia vida”, sentenció.