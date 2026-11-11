La presidenta Keiko Fujimori viajará a China y Japón del 15 al 21 de noviembre. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori viajará a China y Japón del 15 al 21 de noviembre. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori agradeció este miércoles 11 de noviembre al Senado por autorizar su viaje a China y Japón entre el 15 y el 21 de este mes, y dijo que cumplirá una “agenda de alto nivel” en este nuevo periplo internacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?