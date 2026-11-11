La presidenta Keiko Fujimori agradeció este miércoles 11 de noviembre al Senado por autorizar su viaje a China y Japón entre el 15 y el 21 de este mes, y dijo que cumplirá una “agenda de alto nivel” en este nuevo periplo internacional.

A través de su cuenta oficial en “X” (antes Twitter), Fujimori Higuchi reiteró que participará en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y buscará abrir nuevos mercados y gestionar apoyo y cooperación frente al Fenómeno El Niño.

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“Agradezco al Senado de la República por autorizar el viaje oficial a China y Japón”, escribió la mandataria en la red social.

“Participaré en la Cumbre de Líderes de APEC y cumpliré una agenda de alto nivel para fortalecer nuestras relaciones, promover inversiones, abrir nuevos mercados y gestionar apoyo y cooperación frente al fenómeno El Niño”, agregó.

Agradezco al Senado de la República por autorizar el viaje oficial a China y Japón. Participaré en la Cumbre de Líderes de APEC y cumpliré una agenda de alto nivel para fortalecer nuestras relaciones, promover inversiones, abrir nuevos mercados y gestionar apoyo y cooperación frente al fenómeno El Niño. Comparto la agenda oficial de este viaje. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 11, 2026

Como se recuerda, Por 44 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, el pleno del Senado de la República, presidido por Miguel Torres (Fuerza Popular), autorizó el viaje de Keiko Fujimori a China y Japón.

La fecha de inicio de su viaje a China, donde sostendrá una reunión bilateral con su homólogo Xi Jinping, se cruza con las últimas actividades del papa León XIV en el Perú, en especial, con la multitudinaria misa en la base aérea las Palmas el lunes 16.

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Fujimori Higuchi tiene previsto participar en la Cumbre del APEC, que se desarrollará en la ciudad de Shenzhen. Tras ello, viajará a Japón donde se reunirá con la primera ministra Sanae Takaichi, el 20 de noviembre.

“La participación presidencial en APEC y la posterior visita al Japón permitirán proyectar una presencia activa del Perú en el Asia-Pacífico, fortalecer los vínculos con socios estratégicos y promover oportunidades concretas para el desarrollo nacional”, dice el oficio enviado por el Ejecutivo al Senado.