La presidenta Keiko Fujimori invocó al Congreso de la República a analizar con rapidez el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, al considerar que estas son necesarias para recuperar el orden y enfrentar a la criminalidad organizada.

Durante su visita a Piura, a donde llegó para seguir monitoreando las acciones contra el Fenómeno El Niño, Fujimori señaló que el Ejecutivo busca contar con las facultades para determinar a las organizaciones criminales como grupos terroristas, como parte de las medidas planteadas para combatir la delincuencia organizada.

“Necesitamos estas facultades para enfrentar a la criminalidad organizada”, dijo.

“Invocamos al Congreso que puedan analizar este pedido de facultades de forma rápida”, agregó.

La mandataria también sostuvo que se necesita recuperar la capacidad operativa del servicio de inteligencia , que, según indicó, se ha visto limitada durante los últimos años.

Otro de los puntos mencionados fue la necesidad de una actuación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En ese sentido, señaló que ambas instituciones deben tener una mayor participación en el control de los establecimientos penitenciarios.

Fujimori agregó que el pedido de facultades contempla un mecanismo para agilizar la expulsión de inmigrantes indocumentados.