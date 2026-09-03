La mandataria insistió al Congreso para que revise cuanto antes el pedido del Ejecutivo de facultades extraordinarias para legislar. (Foto: Presidencia)
La mandataria insistió al Congreso para que revise cuanto antes el pedido del Ejecutivo de facultades extraordinarias para legislar. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori invocó al Congreso de la República a analizar con rapidez el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, al considerar que estas son necesarias para recuperar el orden y enfrentar a la criminalidad organizada.

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