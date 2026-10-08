Presidenta Keiko Fujimori participó en las celebraciones por el Aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el Combate de Angamos.
Presidenta Keiko Fujimori participó en las celebraciones por el Aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el Combate de Angamos.
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, invocó este jueves 8 de octubre el ejemplo del Gran Almirante Miguel Grau para pedir al Congreso dejar de lado las diferencias políticas y otorgue al Ejecutivo las facultades legislativas solicitadas para enfrentar la delincuencia.

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