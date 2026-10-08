La presidenta de la República, Keiko Fujimori, invocó este jueves 8 de octubre el ejemplo del Gran Almirante Miguel Grau para pedir al Congreso dejar de lado las diferencias políticas y otorgue al Ejecutivo las facultades legislativas solicitadas para enfrentar la delincuencia.

Durante su discurso en la ceremonia por el 205.° aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 147.° aniversario del Combate Naval de Angamos, realizada en la Plaza Grau del Callao, la mandataria sostuvo que el compromiso de Grau con el país debe servir como referencia para las autoridades actuales.

“ ¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias, para levantar la bandera blanca de la paz que nos exigen todos los peruanos? ”, preguntó durante su discurso.

“ ¿Podemos dejar de lado las viejas rencillas políticas para priorizar un presente y futuro de seguridad y tranquilidad para nuestro pueblo? ”, expresó.

#EnVivo Keiko Fujimori: Confío sinceramente que en el Congreso prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y resentimiento Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/UxwC0FjXZT — Canal N (@canalN_) October 8, 2026

Fujimori señaló que el compromiso de Miguel Grau por el Perú es nuestro mejor ejemplo y debe llevarnos a una reflexión profunda: ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por el Perú que esté por encima de nuestros propios intereses y nuestra propia vida?”.

En ese contexto, comparó el contexto de la Guerra del Pacífico con la situación actual de inseguridad y delincuencia que enfrenta el país y dirigió su llamado directamente a quienes tienen la responsabilidad de aprobar las facultades solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar la criminalidad.

Fujimori manifestó, además, su confianza en que el Congreso tome como referencia la figura del Gran almirante al momento de evaluar la solicitud del Ejecutivo: “Confío plenamente que en el Congreso prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y el resentimiento”, sostuvo.