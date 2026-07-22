La presidenta Keiko Fujimori visita el Incendio en La Victoria que dejo 10 fallecidos, entre ellos cinco menores. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
La presidenta Keiko Fujimori visita el Incendio en La Victoria que dejo 10 fallecidos, entre ellos cinco menores. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que el primer Consejo de Ministros de su gobierno se realizará el próximo 29 de julio, sesión en la que se evaluará la aprobación de decretos de urgencia en materia de seguridad ciudadana, con el objetivo de implementar acciones inmediatas desde los primeros días de su gestión.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: