La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que el primer Consejo de Ministros de su gobierno se realizará el próximo 29 de julio, sesión en la que se evaluará la aprobación de decretos de urgencia en materia de seguridad ciudadana, con el objetivo de implementar acciones inmediatas desde los primeros días de su gestión.

El anuncio fue realizado tras su visita al lugar del incendio ocurrido en el distrito de La Victoria, donde murieron diez personas, entre ellas cinco menores de edad, un incendio que habría sido provocado por una banda de extorsionadores.

Visiblemente afectada, Fujimori calificó el hecho de “una matanza” y adelantó que su equipo de transferencia ya viene coordinando con los futuros integrantes del gabinete ministerial para definir las primeras acciones.

Keiko Fujimori, presidenta electa, tras visitar a los afectados por el incendio en La Victoria que dejó un saldo de 10 fallecidos: Acá ha ocurrido una matanza. La próxima semana empezaremos a tomar acciones



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“Hemos estado coordinando con los equipos de transferencia y con los futuros ministros. He pedido convocar al futuro Consejo de Ministros”, señaló.

La presidenta electa precisó que la sesión del gabinete se desarrollará la mañana del 29 de julio, un día después de la ceremonia de transferencia de mando.

“El 29 por la mañana tendremos la primera sesión de Consejo de Ministros para empezar a tomar acciones. Vamos a debatir la aprobación de algunos decretos de urgencia para que, de manera inmediata, a partir de la próxima semana empecemos a recuperar el orden”, manifestó.

Aunque evitó adelantar el contenido de las medidas que serán sometidas a votación, explicó que estas ya han podido ser escuchadas en días anteriores.

“No puedo adelantar nada porque debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, pero ustedes han escuchado las propuestas que hemos estado planteando a lo largo de la campaña. Estoy segura de que los futuros ministros están absolutamente convencidos de que nuestro país no da para más, que esta situación va a cambiar y vamos a recuperar la paz y el orden”, afirmó.

La convocatoria del primer Consejo de Ministros implicó la reprogramación de la tradicional ceremonia con las iglesias evangélicas, prevista inicialmente para el 29 de julio y que ahora se realizará al día siguiente.