La presidenta Keiko Fujimori durante su reunión con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori durante su reunión con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunció este jueves 29 de octubre que entregó una invitación formal a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para visitar el Perú en una fecha aún por determinar.

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