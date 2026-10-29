La presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunció este jueves 29 de octubre que entregó una invitación formal a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para visitar el Perú en una fecha aún por determinar.

En una conferencia de prensa conjunta, adelantó que una aspiración de su gobierno es firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) y destacó la apertura económica del Perú y su participación en foros internacionales.

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“Le he entregado una invitación formal al presidente Bukele. Los periodistas peruanos que están acá saben que él es un gran referente en el Perú y lo vamos a recibir con los brazos abiertos, con mucho cariño”, expresó.

“Está pendiente además de estos memorandos de entendimiento que hemos firmado, aspiramos a firmar un Tratado de Libre Comercio. El Perú tiene una economía abierta, formamos parte del Foro de APEC, de la Alianza del Pacífico y este tipo de apertura ha generado que el Perú tenga un dinamismo económico muy importante”, agregó.

Fujimori Higuchi adelantó que junto a sus ministros vienen recogiendo varias ideas para implementar en el Perú y que se construirán dos nuevas cárceles en nuestro país, uno de ellos destinado a internos de alta peligrosidad.

“Con el ministro Álvarez y el ministro Astudillo estamos recogiendo varias ideas. El Perú tiene varias cárceles por culminar e iniciaremos dos más: una para internos de alta peligrosidad, construiremos algo parecido gracias a las sugerencias del ministro (de Justicia y Seguridad salvadoreño, Gustavo) Villatoro; y luego haremos una cárcel para reos no tan peligrosos, pero donde tenemos que implementar talleres productivos”, subrayó.

Por su parte, Bukele se refirió a las medidas de seguridad que podrían implementarse en el Perú y dijo que su país compartirá sus experiencias con los ministros peruanos y será el Ejecutivo de Keiko Fujimori quien tomará una decisión al respecto.

“Vamos a seguir compartiendo todas las experiencias con los delegados y el gabinete de la presidenta y ellos serán los que tomarán las decisiones de lo que van a hacer en Perú”, enfatizó el mandatario salvadoreño.