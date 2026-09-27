La presidenta Keiko Fujimori anunció que recibió la invitación de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para realizar una visita oficial a ese país a finales de octubre próximo.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde participó su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, la jefa de Estado calificó dicha invitación como una “gran noticia”.

“Hemos recibido la invitación del presidente Bukele para que en el mes de octubre podamos ir para visitar El Salvador. No podemos contar muchos detalles todavía, pero será a finales de octubre”, expresó.

Por su parte, en entrevista con “Panorama”, el canciller señaló que dicha visita servirá para que ambos mandatarios intercambien lecciones y experiencias sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana y organizaciones terroristas.

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“Sí, efectivamente, hemos recibido la invitación para una visita oficial de la presidenta a El Salvador a final de mes y se va a encontrar con el presidente Bukele. Estamos seguros que en ese afán de luchar contra organizaciones criminales trasnacionales que no respetan la soberanía de los países y las fronteras, el presidente Bukele va a poder compartir muchas lecciones compartidas con la presidenta Fujimori”, manifestó.

“La presidenta Fujimori va a poder contarle lo que es la victoria que tuvo el Perú frente a organizaciones terroristas como Sendero y el MRTA, así que estamos seguros que esa reunión va a ser muy fructífera”, agregó.

Del mismo modo, Carlos Espá también detalló que la agenda de la visita oficial -que sería el 29 de octubre- ya viene siendo elaborada por ambos países y será dada a conocer cuando esté terminada.

“El día 29 (de octubre), Dios mediante. Efectivamente el tema principal es la seguridad ciudadana, la lucha contra las organizaciones criminales trasnacionales, la agenda se está -en este momento- elaborando entre los dos países y en cuanto la tengamos lista, por supuesto que la vamos a dar a conocer”, aseveró.

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Tras afirmar que Bukele es un ejemplo en materia de seguridad ciudadana, el canciller se mostró seguro que la experiencia en El Salvador va a ser de mucha utilidad para el Perú.

“Estamos hablando de El Salvador, que antiguamente era un país lejano y ahora conocemos más su realidad, podemos ver cómo estas organizaciones criminales trasnacionales se van moviendo con mucha flexibilidad por todo el hemisferio”, sentenció.