La presidenta Keiko Fujimori anunció que recibió la invitación de su par de El Salvador, Nayib Bukele, para visitar ese país a finales de octubre. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori anunció que recibió la invitación de su par de El Salvador, Nayib Bukele, para visitar ese país a finales de octubre. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori anunció que recibió la invitación de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para realizar una visita oficial a ese país a finales de octubre próximo.

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