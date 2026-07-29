El Gran Comedor de Palacio de Gobierno fue escenario este martes 28 de julio de la ceremonia de juramentación del primer Gabinete Ministerial de la presidenta Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Se trató, junto al mensaje a la nación, del evento más esperado de la jornada de cambio de mando.

El equipo lo integran cuadros cercanos a Fuerza Popular, expresidentes del Consejo de Ministros, exministros de distintos gobiernos, técnicos y dirigentes de otras agrupaciones políticas. Tal como adelantó Fujimori, el principal nombramiento recayó en Luis Galarreta, quien asumió la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Galarreta integra el círculo más cercano y leal a la presidenta. En paralelo a su cargo como primer ministro, también es primer vicepresidente de la República y secretario general de Fuerza Popular. Ahora será el encargado de coordinar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso bicameral, donde su partido tiene la presidencia del Senado y la oposición se quedó con la titularidad de la Cámara de Diputados.

Galarreta preside el primer gabinete de la gestión de Keiko Fujimori. Foto: Hugo Pérez / GEC

En tanto, el economista Marco Antonio Vinelli, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular y del equipo de transferencia gubernamental, asumió el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y el empresario Luis Dyer Fernández fue designado ministro de Salud. Aunque no tiene afiliación partidaria, durante la segunda vuelta presidencial fue jefe de personeros del fujimorismo.

Por su parte, el antropólogo y político Vladimiro Huaroc juró en el cargo de ministro del Ambiente. En la campaña presidencial integró el equipo técnico fujimorista. Antes fue gobernador regional de Junín.

A ellos se suma el arquitecto y empresario Mauricio Arnillas Gonzales, designado ministro de Vivienda. Es militante fujimorista y excandidato al Senado.

Arnillas registra una sentencia de un año de prisión suspendida por lesiones culposas, emitida en 1997. Así lo consignó en la declaración jurada de hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando postuló a la alcaldía provincial de Arequipa.

En el Ministerio del Interior fue designado el general del Ejército en retiro César Astudillo Salcedo, quien comandó las Fuerzas Armadas entre el 2018 y el 2021. Astudillo también es senador de Fuerza Popular, y aunque actualmente no registra afiliación política, estuvo inscrito en Renovación Popular.

Experiencia acumulada

El equipo cuenta con dos expresidentes del Consejo de Ministros. Uno de ellos es el abogado constitucionalista Ernesto Álvarez, quien ejerció ese cargo durante el gobierno de José Jerí (Somos Perú).

El también expresidente del Tribunal Constitucional ahora será ministro de Justicia.

Álvarez milita en el PPC, donde tiene el cargo de presidente del Consejo Consultivo Nacional.

Y en Educación fue nombrado José Antonio Chang, quien regresa al Ejecutivo luego de haber sido presidente del Consejo de Ministros y ministro de Educación durante el segundo gobierno de Alan García.

Jose Antonio Chang vuelve al Ejecutivo, esta vez como ministro de Educación del gobierno de Keiko Fujimori. Foto: Presidencia de la República / JUANPA AZABACHE

En otros sectores también destacan perfiles con experiencia ministerial. Rafael Rey Rey fue designado ministro de Transportes y Comunicaciones.

Rey fue ministro de la Producción, ministro de Defensa y embajador del Perú en Italia. En tanto, en Comercio Exterior y Turismo retorna Rogers Valencia Espinoza, quien ya ocupó esa cartera y posteriormente fue ministro de Cultura durante el gobierno de Martín Vizcarra.

A su vez, María Seminario Marón, nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, fue ministra de Comercio Exterior y Turismo en el 2020, durante el breve periodo de Manuel Merino, y anteriormente fue viceministra de Turismo.

En Trabajo asumió Juan Sheput Moore, exministro de esa cartera y excongresista, quien anteriormente militó en Perú Posible y Contigo.

Excandidatos presidenciales en el Gabinete

En Relaciones Exteriores fue designado el abogado, comunicador y actual presidente del partido SíCreo, Carlos Espá. Espá fue candidato presidencial en las elecciones de este 2026.

En Defensa asumirá Rafael Belaunde Llosa, fundador y presidente del partido Libertad Popular. Belaunde también fue candidato presidencial en los comicios de este 2026 y ya integró un Gabinete Ministerial. Lo hizo durante el gobierno de Martín Vizcarra, como titular de Energía y Minas.

En Cultura fue nombrado Alberto Beingolea, periodista, abogado y excongresista, quien fue candidato presidencial del PPC en el 2021.

En Economía y Finanzas, Fujimori optó por el economista Elmer Cuba, socio de Macroconsult y exdirector del Banco Central de Reserva (BCR), además de exconsultor del Banco Mundial.

Mientras tanto, Guillermo Shinno Huamaní asumirá Energía y Minas tras haber sido viceministro del sector por cinco años y director general de Minería.

El nuevo gabinete también incorpora a funcionarios con experiencia técnica. Juan Carlos Requejo Alemán, ministro de la Producción, ha ocupado viceministerios en Trabajo, Pesca y Mype e Industria. En Desarrollo e Inclusión Social fue nombrada Maritza Canales Martínez, especialista en desarrollo rural y agronegocios.

Sin diversidad ideológica

La politóloga Karen López Tello destacó que estamos frente a un gabinete plural en trayectorias, pero no necesariamente en orientación ideológica.

“Tiene experiencia política, capacidad de manejo de crisis, conocimiento del Estado y un fuerte componente ejecutivo, pero presenta debilidades en representación de la izquierda, diversidad de género, renovación y equilibrio social y territorial”, dijo en diálogo con El Comercio.

Para López, la principal fortaleza del gabinete es la experiencia acumulada. “Cuenta con dos expresidentes del Consejo de Ministros, varios exministros y excongresistas, perfiles con manejo de conflictos y crisis, dirigentes políticos con trayectoria propia y profesionales que han ocupado responsabilidades ejecutivas en el sector privado. Esto podría reducir la curva de aprendizaje y facilitar la conducción del Estado, la relación con el Congreso y la toma de decisiones desde el inicio del gobierno”, destacó.

Sin embargo, precisó que la pluralidad parece estar más vinculada con la procedencia de sus integrantes que con un verdadero equilibrio ideológico. “Hay personas provenientes de distintas agrupaciones y gobiernos, pero la mayoría se ubica en la centroderecha, la derecha o en una tecnocracia de orientación promercado. No se aprecia una presencia clara de la izquierda democrática, del sindicalismo, de organizaciones sociales ni de sectores progresistas”, dijo.

Por último, señaló que el principal desafío para el gabinete será demostrar que esa experiencia puede traducirse en resultados y, al mismo tiempo, ampliar su capacidad de representación y diálogo con los sectores que no están reflejados en su composición.

Apuesta política

El analista político José Carlos Requena, fundador de la consultora Público, destacó que, en general, la conformación del Gabinete contiene una apuesta más política que técnica.

“Tendrá que dotarse de algún sostén técnico para poder alcanzar todo lo que se dijo en su ambicioso mensaje a la nación”, señaló a El Comercio.

Para Requena, se trata de un equipo “consistente con lo que ha sido Fujimori y con lo que ha sido su apuesta”; es decir, un gabinete volcado a la derecha.

“Dentro de la pluralidad de la derecha, efectivamente creo que varios grupos están representados. Más allá de eso, no veo que haya alguna otra movida”, dijo.

En opinión del analista político, el reto más cercano para el nuevo Consejo de Ministros es la delegación de facultades que la presidenta anunció que presentará. “Vamos a ver cómo lo reciben desde el Parlamento. Hemos visto las dificultades para lograr la presidencia del Senado y cómo no se ha logrado tener la presidencia en la Cámara de Diputados. Ese será el reto inmediato y el reto político más importante. Además, los dos pilares de su prioridad, la seguridad y la contención del fenómeno de El Niño, pondrán a prueba las ofertas de la presidenta”, destacó.

Déficit de representación territorial

En tanto, el analista político Jeffrey Radzinsky, director de GFP Consultores, consideró como un acierto conformar un gabinete con experiencia política. No obstante, cuestionó el perfil muy capitalino que tiene el equipo.

“Keiko Fujimori estaba en capacidad de tener una convocatoria de perfiles un poco más amplia. Aunque ella tiene un discurso de reconciliación, el gabinete se percibe muy limeño”, destacó en diálogo con El Comercio.

Radzinsky recordó que Fujimori tiene su mayor respaldo en Lima, “pero fuera de la capital tiene un gran rechazo”.

“Hubiera sido una jugada política interesante incluir representantes de las zonas donde tiene menor aprobación para salir de ese entorno de apoyo local”, consideró.

Además, destacó que solo hay dos mujeres en el equipo “Llama la atención que sean solo dos mujeres frente a 16 hombres en el gabinete de la primera presidenta mujer electa. Habrá que medir la gestión y las capacidades independientemente del género, pero es un mensaje también”, dijo.

También destacó la poca presencia de militantes de Fuerza Popular. “Esto ya se veía venir desde los debates técnicos en la etapa electoral; no había mucho de dónde tomar. Hay gente de su confianza, pero no militantes de años, probablemente porque no cuentan con los perfiles necesarios”.

Por último, consideró sintomático que el general Astudillo, que proviene del Ejército, asuma la cartera del Interior. “Poner a un militar en esa cartera es un correlato de su intención de dar mayor espacio a las Fuerzas Armadas en este tema”, sentenció.

El Gabinete tiene previsto sesionar este 29 de julio, según adelantó la mandataria.