El Gran Comedor de Palacio de Gobierno fue escenario este martes 28 de julio de la ceremonia de juramentación del primer Gabinete Ministerial de la presidenta Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Se trató, junto al mensaje a la nación, del evento más esperado de la jornada de cambio de mando.

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