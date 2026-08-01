La presidenta Keiko Fujimori aseguró que al Perú le conviene ser parte del Escudo de las Américas, una coalición político-militar de cooperación internacional centrada en información de inteligencia para combatir la delincuencia transnacional, el narcotráfico y la migración ilegal masiva.
La presidenta Keiko Fujimori aseguró que al Perú le conviene ser parte del Escudo de las Américas, una coalición político-militar de cooperación internacional centrada en información de inteligencia para combatir la delincuencia transnacional, el narcotráfico y la migración ilegal masiva.
“Al Perú nos conviene participar, y creo que los países que ya forman parte van a estar interesados en que el Perú pueda contribuir con información”, declaró a la prensa durante su visita al Vraem.
La mandataria detalló que fue durante una conversación con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que reveló el interés formal del Gobierno peruano de sumarse al Escudo de las Américas.
“Él me llamó para felicitar la juramentación y el nuevo inicio de gobierno, y en esta conversación le transmití el interés de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas”, precisó.
Asimismo, la jefa de Estado aseguró que “el Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de países que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico y busca compartir información porque entendemos que este tipo de flagelos y este tipo de lacras no se fijan en las fronteras; muy por el contrario, invaden continentes”.
Por último, Keiko Fujimori remarcó que “así como hoy hemos visto que nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional hacen un combate directo y frontal contra el narcotráfico, yo creo que el escudo de las Américas recibirá con mucho agrado al Perú”.