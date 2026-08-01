Keiko Fujimori aseguró que “el Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de países que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico y busca compartir información". Foto: composición GEC
Keiko Fujimori aseguró que “el Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de países que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico y busca compartir información". Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori aseguró que al Perú le conviene ser parte del Escudo de las Américas, una coalición político-militar de cooperación internacional centrada en información de inteligencia para combatir la delincuencia transnacional, el narcotráfico y la migración ilegal masiva.

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