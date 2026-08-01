La presidenta Keiko Fujimori aseguró que al Perú le conviene ser parte del Escudo de las Américas, una coalición político-militar de cooperación internacional centrada en información de inteligencia para combatir la delincuencia transnacional, el narcotráfico y la migración ilegal masiva.

“ Al Perú nos conviene participar, y creo que los países que ya forman parte van a estar interesados en que el Perú pueda contribuir con información ”, declaró a la prensa durante su visita al Vraem.

El canciller anunció que el Perú buscará incorporarse al Escudo de las Américas y avanzar en la normalización de las relaciones con México. Foto: El Peruano.

La mandataria detalló que fue durante una conversación con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que reveló el interés formal del Gobierno peruano de sumarse al Escudo de las Américas.

“Él me llamó para felicitar la juramentación y el nuevo inicio de gobierno, y en esta conversación le transmití el interés de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas”, precisó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una proclamación en la cumbre «Escudo de las Américas» celebrada en el Trump National Doral de Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. Foto: SAUL LOEB / AFP / SAUL LOEB

Asimismo, la jefa de Estado aseguró que “el Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de países que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico y busca compartir información porque entendemos que este tipo de flagelos y este tipo de lacras no se fijan en las fronteras; muy por el contrario, invaden continentes”.