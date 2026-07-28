La primera mandataria saludó a las personas que fueron a ver el pasacalles organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
La primera mandataria saludó a las personas que fueron a ver el pasacalles organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Por Redacción EC

Luego de recibir el saludo protocolar de autoridades nacionales, delegaciones internacionales y diversas personalidades en Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori protagonizó el tradicional “balconazo”, desde donde observó el pasacalle organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima

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