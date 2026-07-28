Luego de recibir el saludo protocolar de autoridades nacionales, delegaciones internacionales y diversas personalidades en Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori protagonizó el tradicional “balconazo”, desde donde observó el pasacalle organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima

Desde el balcón presidencial, fue abordada por las cámaras de TV Perú y aseguró que ha conformado un gabinete integrado por profesionales competentes y políticos con peso propio.

#EnVivo #FiestaDeLaPatria Keiko Fujimori, presidenta de la República: "Gobernar es servir. Hemos podido conformar un excelente gabinete junto con Luis Galarreta. Estoy optimista de todo el trabajo que se va a realizar"



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“Muy emocionada de tener esta gran oportunidad y gran responsabilidad, porque eso es lo que es, gobernar es servir. Además, hemos podido conformar un excelente gabinete junto con Lucho Galarreta, con personas competentes, profesionales, conocedoras de su sector, personas políticas con peso propio, así que estoy optimista de todo el trabajo que se va a realizar” , sostuvo.

“Vamos a tener siempre un gobierno cerca, en la cancha, y saludo al alcalde Renzo Reggiardo por este pasacalle tan lindo y que nuevamente los peruanos puedan celebrar el aniversario del Perú”, agregó.

Discurso de Keiko Fujimori: análisis del Mensaje a la Nación 2026



Fujimori, dio muestras de agradecimiento a los limeños que se hicieron presentes en la Plaza de Armas, y aprovechó de saludar al alcalde Reggiardo quien se encontraba en el balcón municipal con su familia.