La presidenta Keiko Fujimori aseguró que su gobierno respetará la independencia de poderes, la libertad de expresión y la de prensa. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori aseguró que su gobierno respetará la independencia de poderes, la libertad de expresión y la de prensa. (Foto: Presidencia)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori aseguró en su mensaje a la Nación, luego de jurar al cargo, que en su gobierno respetará la independencia de poderes, la libertad de expresión y la de prensa como base del Estado de derecho en un país democrático.

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