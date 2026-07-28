La presidenta Keiko Fujimori aseguró en su mensaje a la Nación, luego de jurar al cargo, que en su gobierno respetará la independencia de poderes, la libertad de expresión y la de prensa como base del Estado de derecho en un país democrático.

En su discurso, señaló que su gestión buscará contribuir a mejorar el acceso y los servicios de justicia, e introducir “mecanismos meritocráticos” para fortalecer la capacidad e independencia de los administradores de justicia.

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“Frente al Perú y a la comunidad internacional aquí presente, quiero ratificar nuestro firme compromiso con el absoluto respeto a la Independencia de poderes y a las libertades individuales, en particular la libertad de expresión y la de prensa. Ellos son la base de todo Estado de Derecho en un país democrático”, expresó.

“Mi gobierno entablara un diálogo con las entidades del sistema de justicia, respetando siempre la independencia de poderes, para contribuir a mejorar el acceso y los servicios de justicia, e introducir mecanismos meritocráticos para fortalecer la capacidad e independencia de los administradores de justicia”, agregó.

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Fujimori Higuchi también hizo un llamado a las fuerzas políticas de la oposición para “tender los puentes del diálogo”, pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.

“Hago un llamado a los gobernadores regionales y alcaldes: trabajemos como un solo equipo, sin distinciones ideológicas, porque el hambre, la enfermedad y la delincuencia no tienen color político”, subrayó.

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“Hago un llamado a los emprendedores y empresarios: confíen en el Perú, apuesten por nuestra tierra, generen empleo formal, que el gobierno les dará seguridad jurídica y estabilidad”, añadió.

Dijo estar “empeñada” en lograr los objetivos de orden y de reconciliación nacional, y que los “verdaderos enemigos” son los grandes y graves problemas del Perú.

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“Busquemos las coincidencias, para resolver los problemas que agobian al ciudadano, y que retrasan nuestro desarrollo. Que nuestras diferencias nos unan en la búsqueda del bien del país”, sentenció.