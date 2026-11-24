La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en la ceremonia de reconocimiento póstumo que la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) realizó en homenaje a su madre, Susana Higuchi, quien fue egresada de la Facultad de Ingeniería Civil de dicha casa de estudios.

La actividad se desarrolló en el marco de las celebraciones por los 150 años de fundación de la universidad. Durante el acto, la mandataria recibió una medalla de reconocimiento y un pergamino en memoria de su madre.

En su intervención, Fujimori señaló que le resultaba difícil dirigirse a los asistentes en su condición de presidenta, pues acudía principalmente como hija y representante de su familia para agradecer el homenaje.

“Vengo en mi condición de hija, representando a mi familia y profundamente agradecida con este hermoso homenaje que le están rindiendo a mi madre, Susana Higuchi” , expresó.

La mandataria estuvo en la ceremonia en honor a su madre Susana Higuchi, quien fue ingeniero civil en la UNI. (Foto: Presidencia de la República)

La jefa de Estado recordó el vínculo que su madre mantenía con la UNI y el orgullo con el que se refería a su formación profesional. Según relató, Higuchi solía destacar que era ingeniera civil y consideraba ese título como una conquista personal alcanzada mediante el esfuerzo.

“Era parte de su identidad, una conquista personal que consiguió a base de esfuerzo”, dijo.

También recordó las dificultades que enfrentó su madre durante su etapa universitaria, cuando la presencia de mujeres en la carrera era reducida.

“Habían muy pocas mujeres en su promoción. Y eso habla, pues, del carácter, de la disciplina y de la gran perseverancia que tenía mi madre”, manifestó.

Su labor como docente

Durante el homenaje, Fujimori también destacó la faceta de su madre como profesora y recordó que fundó una academia de matemática. Asimismo, relató que Higuchi inculcó a sus hijos hábitos de estudio, organización y planificación.

“Como buena ingeniera, ella era muy organizada. Y nos enseñó a nosotros, los hijos, a estudiar en el verano las matemáticas que íbamos a aprender en el año siguiente”, señaló.

En la ceremonia participaron el rector de la UNI, Juan Rodríguez; el decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Miguel Estrada; y la presidenta de la comisión organizadora del aniversario de la universidad, Noemí Quintana.