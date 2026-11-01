La presidenta Keiko Fujimori anuncia la cancelación de su viaje a España. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori anuncia la cancelación de su viaje a España. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori anunció que no asistirá a la cumbre de jefes de Estado que se realizará en España, debido al incremento de las lluvias reportado en la zona norte del país. La mandataria indicó que permanecerá en el Perú para atender directamente la emergencia.

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