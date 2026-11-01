La presidenta Keiko Fujimori anunció que no asistirá a la cumbre de jefes de Estado que se realizará en España, debido al incremento de las lluvias reportado en la zona norte del país. La mandataria indicó que permanecerá en el Perú para atender directamente la emergencia.

A través de una publicación en su cuenta de X, Fujimori informó que el Comando FEN reportó un fuerte aumento de las precipitaciones en el norte desde esta noch e, por lo que el Gobierno está adoptando medidas inmediatas para responder a la situación.

#AlertaMEGANIÑO El Comando FEN ha reportado un fuerte incremento de las lluvias en la zona norte del país a partir de esta noche. Estamos tomando medidas inmediatas para enfrentar esta emergencia. El ministro de Defensa se dirige esta tarde a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar todos los protocolos de emergencia. Ante esta situación, he decidido no asistir a la cumbre de jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia. Estamos movilizando los recursos del Estado para proteger la vida y la seguridad de las familias. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 1, 2026

“Ante esta situación, he decidido no asistir a la cumbre de jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia”, comunicó la presidenta.

Asimismo, anunció que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, viajará esta tarde a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar los protocolos de emergencia ante las lluvias.

La mandataria aseguró que el Ejecutivo está movilizando los recursos del Estado con el objetivo de proteger la vida y la seguridad de las familias que podrían verse afectadas por las precipitaciones.

La mandataria tenía previsto viajar a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre de 2026, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.