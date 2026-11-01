La presidenta Keiko Fujimori anunció que no asistirá a la cumbre de jefes de Estado que se realizará en España, debido al incremento de las lluvias reportado en la zona norte del país. La mandataria indicó que permanecerá en el Perú para atender directamente la emergencia.
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