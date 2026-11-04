La presidenta Keiko Fujimori confirmó la construcción de dos nuevos penales en el país, tras la entrega de dos predios estatales al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) por el sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Durante su participación en la ceremonia, el reto está en manos del Minjusdh, a fin de que estos dos nuevos establecimientos penitenciarios sean construidos de manera rápida, eficiente y totalmente segura en el más breve plazo posible.

“Hoy se hace un anuncio muy importante: se está entregando los títulos habilitantes para la construcción de dos grandes penales y este es el esfuerzo que se hace en conjunto”, expresó.

“Agradecemos al Ministerio de Vivienda por facilitar este espacio, que es muy grande, 2.600 hectáreas. Ministro Álvarez ahora el reto está en usted en ver de hacer estas dos cárceles de manera rápida, eficiente y absolutamente segura”, agregó.

Fujimori Higuchi también insistió en que se debe poner mucha “eficiencia” y “capacidad” para inaugurar los dos nuevos centros penitenciarios anunciados en pocos meses.

“Hoy es un día muy importante y lo que tenemos que hacer es ponerle mucha eficiencia, capacidad y en pocos meses, señor ministro, estaremos inaugurando los dos penales anunciados”, subrayó.

La actividad se llevó a cabo en los exteriores del penal Ancón I con participación del titular del Minjusdh, Ernesto Álvarez; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas; y de Defensa, Rafael Belaunde.

De igual forma, se contó con la asistencia del presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano, y del titular de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Ángel Manero.