La presidenta Keiko Fujimori participó en la entrega de predios para construcción de dos penales. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori participó en la entrega de predios para construcción de dos penales. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori confirmó la construcción de dos nuevos penales en el país, tras la entrega de dos predios estatales al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) por el sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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