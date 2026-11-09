Por Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

“Proteger los activos productivos”

Los primeros cien días del Gobierno dejan una reflexión central: el mensaje del 28 de julio acertó al identificar las dos urgencias: el fenómeno de El Niño (FEN) y la seguridad ciudadana, y también al fijar objetivos para su gobierno.





El problema surgió después: el pedido de facultades para alcanzarlos quedó limitado a las emergencias. El Gobierno deberá encontrar ahora los mecanismos para cumplir esos objetivos. Respecto al FEN, se trabaja contra el tiempo. La coordinación con el sector privado mejora y se ejecutan medidas urgentes, pero aún falta definir plazos, responsables y mecanismos de seguimiento público.





Es fundamental proteger los activos productivos de sectores como pesca y agricultura, donde una temporada perdida destruye empleos que tardan años en recuperarse. En seguridad, la presidenta ha impulsado la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, la evaluación del modelo salvadoreño y la construcción de nuevas cárceles. Son señales correctas, sin embargo, la prioridad es combatir la extorsión con inteligencia policial y coordinación con la Fiscalía.





El balance de los próximos meses y el posterior al FEN, no deberá medirse en anuncios ni normas, sino en hogares protegidos, obras ejecutadas, crecimiento económico y empleos generados.