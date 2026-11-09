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Representantes de gremios, especialistas sectoriales y analistas políticos revisan las prioridades que debería ejecutar la presidenta Keiko Fujimori para su gestión en seguridad ciudadana, Fenómeno de El Niño, material laboral y en el sector minero.
Felipe James (SNI), Miguel Jaramillo (GRADE), y los especialistas Iván Arenas y Nicolás Zevallos analizan el panorama del gobierno en los meses que se avecinan en medio del panorama complejo del Fenómeno de El Niño.
Los primeros cien días del Gobierno dejan una reflexión central: el mensaje del 28 de julio acertó al identificar las dos urgencias: el fenómeno de El Niño (FEN) y la seguridad ciudadana, y también al fijar objetivos para su gobierno.
El problema surgió después: el pedido de facultades para alcanzarlos quedó limitado a las emergencias. El Gobierno deberá encontrar ahora los mecanismos para cumplir esos objetivos. Respecto al FEN, se trabaja contra el tiempo. La coordinación con el sector privado mejora y se ejecutan medidas urgentes, pero aún falta definir plazos, responsables y mecanismos de seguimiento público.
Es fundamental proteger los activos productivos de sectores como pesca y agricultura, donde una temporada perdida destruye empleos que tardan años en recuperarse. En seguridad, la presidenta ha impulsado la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, la evaluación del modelo salvadoreño y la construcción de nuevas cárceles. Son señales correctas, sin embargo, la prioridad es combatir la extorsión con inteligencia policial y coordinación con la Fiscalía.
El balance de los próximos meses y el posterior al FEN, no deberá medirse en anuncios ni normas, sino en hogares protegidos, obras ejecutadas, crecimiento económico y empleos generados.
Ante un Fenómeno de El Niño de proporciones en camino, otras medidas corren el riesgo de no parecer urgentes. En el tema laboral la prioridad debe ser la promoción del empleo formal de jóvenes. Hay varias razones para esto. Una, es el grupo más afectado en el mercado laboral en los últimos años, con una brutal caída en el empleo de 23% desde 2019. Dos, su falta de acceso al empleo formal tiene costos de largo plazo enormes en términos de la calidad de sus empleos futuros.
Por tanto, las medidas deberían orientarse a impulsar la inserción de los jóvenes en empleos formales. Aquella que atacaría directamente la fuente del problema, el mayor costo de contratarlos con relación a su productividad, sería un subsidio temporal a su contratación formal, que podría cubrir hasta 50 por ciento de su remuneración por un periodo máximo de un año.
Adicionalmente, se debe promover la formación, simplificando el uso por las empresas de las modalidades formativas y promoviendo la combinación de formación con experiencia práctica (modelo dual), a través de subsidios a la formación. Dos otros frentes son: mejor información, fortaleciendo la plataforma Mi Carrera, y mejorar la equidad en el acceso a la educación post-secundaria a través de becas o créditos con garantías público-privadas.
A 100 días del gobierno naranja, las aguas se dividen en quienes verán el vaso medio vacío y otros el vaso medio lleno. Los primeros dirán que hay un gobierno sin norte; los segundos dirán que las expectativas económicas crecen y que en 100 días es difícil evaluar a un gobierno que ha encontrado un Estado caótico. Todos tienen algo de verdad.
Si algo es claro es que este no será el viejo albertismo recargado. No será lo que tirios y troyanos esperaban. Estamos, por tanto, frente a otro tipo de fujimorismo. El gobierno hoy es una estructura de poder dividido entre Keiko, PCM/Galarreta y los diputados y senadores. Falla, hasta ahora, Galarreta. En Palacio ya reconocen que ningún gobierno puede triunfar en un Estado calamitoso, en un país desordenado y desorganizado como este. Si el gobierno fujimorista quiere tener éxito entonces debe reformar el Estado; y allí está el quid del asunto, más cuando en ambas cámaras los naranjas son dependientes de otros partidos.
Keiko no puede ser Bukele sin reformas profundas del Estado. No será Bukele mientras un sector de la policía, jueces y fiscales, por ejemplo, le hacen el amén a la minería ilegal. Hace falta reformas y para ello se necesita construir una mayoría para gobernar. De fondo, la misión del nuevo fujimorismo es terminar el “ciclo anárquico” y cambiarlo por un ciclo de gobernabilidad.
Durante los últimos 100 días hemos recibido múltiples anuncios sobre crimen y seguridad. Algunas ideas son eficaces; otras repiten medidas que ya sabemos que no funcionan; y las grandes obras y reformas siguen sin fecha de inicio.
Hay tres ausentes urgentes, que pueden cambiar el sentido de lo que se hace. Lo primero, una definición clara de qué se está protegiendo con las medidas de seguridad. ¿El trabajo de los emprendedores? ¿La labor de sectores económicos clave para el país? El Fenómeno de El Niño es un derrotero inmediato que puede ser estratégico al preguntarnos para qué queremos seguridad. Lo segundo son indicadores claros. En economía sabemos que el crecimiento, el PBI y la inflación son las agujas a mover. En seguridad, las medidas análogas son victimización, homicidios, percepción de inseguridad y confianza en las instituciones.
Lo tercero es garantizar la sostenibilidad de estas medidas. No sirve una intervención que no venga acompañada de un equipo de gestión que garantice la adecuada ejecución presupuestal. No podemos seguir devolviendo dinero destinado a lo que garantiza nuestra tranquilidad. ¿Qué falta? Cualquier equipo técnico debe poder responderlo, y cualquier ajuste en esta dirección puede traer algo del orden prometido desde el inicio.
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