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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Martin Hidalgo

Representantes de gremios, especialistas sectoriales y analistas políticos revisan las prioridades que debería ejecutar la presidenta Keiko Fujimori para su gestión en seguridad ciudadana, Fenómeno de El Niño, material laboral y en el sector minero.

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