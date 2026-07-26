Por Jorge Zapata, presidente de ls Confiep

“Restituir la confianza de los ciudadanos”

El slogan “Vuelve el orden”, propuesto en campaña por la presidente electa, debe materializarse sin demora; siendo así, ella tendrá que dar mensajes claros que lleven a pensar que su gobierno concretará ese objetivo sin mayor dilación, entendiéndose que ese orden no se limita a devolverle al país la seguridad que reclama ante la creciente inseguridad impuesta por la delincuencia y el crimen organizado.





El orden evocado debe implicar: que el Estado no deje obras abandonadas por todo el país y que sea capaz de ejecutarlas en forma íntegra, eficiente y oportuna; que la ilegalidad no impere en vastas zonas del territorio nacional; que la maraña de trámites que exigen los distintos niveles de gobierno para echar a andar un emprendimiento sea simplificada; que las autoridades en las diferentes instancias de gobierno cuenten con la estabilidad que les permita implementar políticas de mediano y largo plazo; que los funcionarios accedan a los cargos públicos con las competencias requeridas y no sean elegidos por su cercanía a los gobernantes de turno; por dar algunos ejemplos.





Es imperativo restituir la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y la de los inversionistas en su administración, así como la que se ha perdido entre las distintas instituciones y entre los peruanos en general. El restablecimiento del orden es condición previa para restituir esa confianza.