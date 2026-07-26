Dos representes de gremios empresariales y dos autoridades subnacionales esbozan los lineamientos que esperan escuchar del discurso de la presidenta Keiko Fujimori, el próximo 28 de julio. Se esperan anuncios ante la inseguridad y el fenómeno El Niño.
Dos representes de gremios empresariales y dos autoridades subnacionales esbozan los lineamientos que esperan escuchar del discurso de la presidenta Keiko Fujimori, el próximo 28 de julio. Se esperan anuncios ante la inseguridad y el fenómeno El Niño.
El slogan “Vuelve el orden”, propuesto en campaña por la presidente electa, debe materializarse sin demora; siendo así, ella tendrá que dar mensajes claros que lleven a pensar que su gobierno concretará ese objetivo sin mayor dilación, entendiéndose que ese orden no se limita a devolverle al país la seguridad que reclama ante la creciente inseguridad impuesta por la delincuencia y el crimen organizado.
El orden evocado debe implicar: que el Estado no deje obras abandonadas por todo el país y que sea capaz de ejecutarlas en forma íntegra, eficiente y oportuna; que la ilegalidad no impere en vastas zonas del territorio nacional; que la maraña de trámites que exigen los distintos niveles de gobierno para echar a andar un emprendimiento sea simplificada; que las autoridades en las diferentes instancias de gobierno cuenten con la estabilidad que les permita implementar políticas de mediano y largo plazo; que los funcionarios accedan a los cargos públicos con las competencias requeridas y no sean elegidos por su cercanía a los gobernantes de turno; por dar algunos ejemplos.
Es imperativo restituir la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y la de los inversionistas en su administración, así como la que se ha perdido entre las distintas instituciones y entre los peruanos en general. El restablecimiento del orden es condición previa para restituir esa confianza.
El Perú lleva años de estancamiento en medio de las distintas crisis políticas, por lo que la presidenta Keiko Fujimori requiere llegar con lineamientos concretos para su primer mensaje a la Nación. El país no requiere nuevos diagnósticos ni una lista interminable de promesas.
En el corto plazo, se requiere un plan de defensa ribereña ante el Fenómeno El Niño, en un trabajo articulado con los gobiernos regionales y locales. Con las mismas autoridades se debe coordinar un nuevo plan de seguridad, el cual sigue siendo el principal problema del país.
En el mediano plazo, la presidenta debe identificar los megaproyectos de desarrollo para el país, como la Nueva Carretera Central (NCC), que conectará Lima Metropolitana con la macrorregión centro-amazónica, beneficiando hasta a seis regiones. Resulta trascendental asegurar un cronograma de ejecución bajo la modalidad ‘fast track’. Esto se podría lograr una iniciativa de endeudamiento, que permita impulsar la obra con una inyección inicial de S/ 7.000 millones entre el 2027 y 2028.
El mensaje a la Nación no debe caer en el mismo error de los antecesores, con una lista interminable de promesas. Debe sentar las bases realistas de los grandes proyectos traigan inmediato desarrollo económico a las regiones. La NCC es el mejor ejemplo que tiene en la cartera de megaproyectos del país.
El mensaje presidencial de toma de mando debe marcar el rumbo del nuevo gobierno y, sobre todo, inspirar confianza desde el primer día. Desde la Sociedad Nacional de Industrias consideramos tres prioridades.
La primera es enfrentar el Fenómeno El Niño. Se requiere un plan de emergencia con metas, plazos y responsables definidos, así como la designación de una persona con trayectoria, capacidad de gestión y probidad que lidere este esfuerzo y transmita credibilidad.
La segunda prioridad es la seguridad ciudadana. La delincuencia y el crimen organizado son la principal preocupación de los peruanos. El mensaje debe presentar una estrategia clara para recuperar el orden y devolver la tranquilidad a las familias.
La tercera es el crecimiento económico. El gobierno debe asumir la meta de crecer por encima del 5% anual, impulsando el destrabe y la desburocratización del Estado, la inversión privada, la industria y el turismo. Es indispensable acelerar la infraestructura productiva y social, así como generar oportunidades para la sierra y la Amazonía, a fin de que el desarrollo llegue a todos.
El mensaje también debe reflejar liderazgo y cercanía. Los peruanos esperan una presidenta que comprenda sus preocupaciones y convierta al Estado en un verdadero instrumento de servicio. Esa será la mejor señal para iniciar una etapa de confianza y desarrollo para el Perú.
El gobierno que liderará la presidenta electa, Keiko Fujimori, genera expectativa y esperanza. Su primer mensaje debe priorizar dos retos urgentes.
El crimen organizado y la inseguridad exigen una respuesta articulada. He propuesto una policía municipal que complemente la labor de la PNP en delitos menores, orden público y tránsito en Lima; y la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, encabezada por un “zar contra la criminalidad”, que coordine con todas las instituciones.
Frente al incendio que dejó diez fallecidos en Manzanilla ,tras un ataque presuntamente extorsivo, comparto la indignación ciudadana. También fui víctima de la delincuencia y exijo medidas concretas, aunque resulten incómodas para ciertos sectores, incluyendo a generales en retiro. ¡Cuántos años han pasado y nada ha cambiado! Como alcalde de Lima y padre de familia, exhorto a la presidenta electa a tomar decisiones valientes.
Ante la alerta del fenómeno de El Niño, desde Lima hemos realizado limpieza de cauces, simulacros, formación de brigadistas y fortalecido el Almacén Central de Bienes de Ayuda Humanitaria. Ponemos a disposición nuestro equipo humano, logístico y operativo. Reiteramos nuestra disposición para trabajar con el Gobierno nacional, sumando capacidades y experiencia en beneficio de todos los ciudadanos.
AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.