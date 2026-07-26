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Keiko Fujimori, presidenta electa (Foto: Andina)
Keiko Fujimori, presidenta electa (Foto: Andina)
Por Martin Hidalgo

Dos representes de gremios empresariales y dos autoridades subnacionales esbozan los lineamientos que esperan escuchar del discurso de la presidenta Keiko Fujimori, el próximo 28 de julio. Se esperan anuncios ante la inseguridad y el fenómeno El Niño.

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