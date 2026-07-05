Por Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)

“El Niño ya golpea al sector pesquero industrial”

El nuevo gobierno tiene la enorme tarea de adoptar medidas para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño, el cual ya golpea al sector pesquero industrial que tiene suspendida su primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro norte y está en riesgo la segunda temporada.

Lo primero y urgente es que Imarpe y Produce implementen un plan de monitoreo, evaluación y toma de decisiones ágil y adaptado a la variabilidad ambiental que permita tener espacios de pesca para capturas temporales si las condiciones lo permiten. De la pesca industrial dependen 250.000 trabajadores directos e indirectos. Una cadena en riesgo: tripulantes, trabajadores de planta, proveedores, negocios portuarios. Urgen acciones para reducir el impacto en ingresos, empleo y producción.

Segundo, reactivar la pesca de anchoveta en el sur para impulsar el dinamismo económico de esta zona con gran potencial pesquero y recuperar la inversión privada y los miles de empleos perdidos. Tercero, impulsar la pesquería del atún permitirá diversificar nuestra producción, generar empleo y aprovechar un recurso abundante en nuestro mar pero que hoy enfrenta desventajas competitivas frente a países como Ecuador.

Cuarto, un verdadero régimen promotor de la acuicultura que permita una inclusión productiva territorial. Finalmente, firmeza y lucha contra la pesca ilegal.