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Dos representantes de los gremios más importantes del país y dos autoridades subnacionales explican los temas urgentes que deberá atender la nueva presidenta Keiko Fujimori desde el arranque de su gestión que se iniciará el próximo 28 de julio.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.