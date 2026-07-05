Dos representantes de los gremios más importantes del país y dos autoridades subnacionales explican los temas urgentes que deberá atender la nueva presidenta Keiko Fujimori desde el arranque de su gestión que se iniciará el próximo 28 de julio.
Las claves del primer tramo
El nuevo gobierno tiene la enorme tarea de adoptar medidas para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño, el cual ya golpea al sector pesquero industrial que tiene suspendida su primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro norte y está en riesgo la segunda temporada.
Lo primero y urgente es que Imarpe y Produce implementen un plan de monitoreo, evaluación y toma de decisiones ágil y adaptado a la variabilidad ambiental que permita tener espacios de pesca para capturas temporales si las condiciones lo permiten. De la pesca industrial dependen 250.000 trabajadores directos e indirectos. Una cadena en riesgo: tripulantes, trabajadores de planta, proveedores, negocios portuarios. Urgen acciones para reducir el impacto en ingresos, empleo y producción.
Segundo, reactivar la pesca de anchoveta en el sur para impulsar el dinamismo económico de esta zona con gran potencial pesquero y recuperar la inversión privada y los miles de empleos perdidos. Tercero, impulsar la pesquería del atún permitirá diversificar nuestra producción, generar empleo y aprovechar un recurso abundante en nuestro mar pero que hoy enfrenta desventajas competitivas frente a países como Ecuador.
Cuarto, un verdadero régimen promotor de la acuicultura que permita una inclusión productiva territorial. Finalmente, firmeza y lucha contra la pesca ilegal.
La seguridad ciudadana es el principal problema del país, y no se necesitan nuevos diagnósticos. Lo que se requieren son acciones concretas e inmediatas que vayan de la mano con el orden que ha planteado la presidenta electa Keiko Fujimori durante toda la campaña electoral.
Para concretar este camino, se requieren dos medidas inmediatas durante los primeros 100 días. La primera medida tiene que darse con la reorganización de la Policía Nacional del Perú (PNP), empezando por los altos mandos, y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esto permitirá ejecutar las nuevas medidas que se decidan implementar y no se mantenga lo que hemos vivido en los últimos gobiernos, mucho espectáculo para las cámaras, pero nulos resultados.
La segunda medida requiere trabajar en conjunto con el Congreso para obtener facultades delegadas que permitan al gobierno iniciar la modernización de la PNP, un ‘shock’ de inversión para reforzar las labores de inteligencia, a través de equipos especializados, así como la institucionalización de las unidades de flagrancia.
El gobierno no puede demorar en los primeros 100 días con nuevos planes o estados de emergencia. La ciudadanía espera acciones concretas y el involucramiento de las autoridades en todo nivel de gobierno. El orden requiere acciones inmediatas.
Los primeros 100 días del nuevo gobierno serán clave para sentar las bases del desarrollo del país. Ninguna actividad económica puede desarrollarse plenamente sin seguridad, desde la pequeña hasta la gran minería. Recuperar la confianza exige garantizar condiciones para trabajar, invertir, generar empleo y para el día a día de todos los peruanos.
La minería es una actividad de largo plazo y requiere de instituciones a la altura de ese desafío. Con una competencia por minerales críticos y cartera de proyectos superior a los US$63 mil millones, el país necesita acelerar la exploración y construcción de nuevos proyectos y expansiones. Garantizar la estabilidad política y jurídica, así como fortalecer las instituciones públicas con más funcionarios especializados y tecnología, revisar procedimientos que hoy son barreras burocráticas y simplificar gestiones, sin reducir estándares ambientales o sociales, son pasos indispensables.
La verdadera formalización de la pequeña minería y minería artesanal debe contemplar políticas públicas claras con incentivos adecuados y acompañamiento del Estado. Por otro lado, se debe luchar contra la minería ilegal con una estrategia integral, basada en inteligencia, articulación interinstitucional, recursos, fiscalización, así como plena trazabilidad.
Se requiere del trabajo conjunto con los gobiernos subnacionales para el uso oportuno y adecuado de los recursos provenientes de la minería formal, como es el canon y regalías, a fin de cerrar las brechas de servicios e infraestructura para generar bienestar a la población. Sumando esfuerzos podemos construir un país más competitivo y próspero.
La llegada del fenómeno de El Niño es la prueba de fuego para el nuevo gobierno. Los informes del Enfen son contundentes: enfrentaremos meses de lluvias intensas que afectarán a millones de peruanos. El próximo Ejecutivo deberá demostrar, con acciones concretas, que la protección de la población y la estabilidad agrícola son prioridades, y marcar un quiebre definitivo con la limitada prevención de desastres planteada desde el gobierno nacional.
El reto es descentralizado. No basta con transferir a las regiones la ejecución de obras pendientes de la desaparecida Reconstrucción con Cambios tras la creación de la ANIN. Se requiere presupuesto adicional específico y competencias flexibles para implementar de inmediato defensas ribereñas, encauzamiento de ríos y drenajes pluviales, proyectos y trabajos que se encuentran, en varios casos, paralizados.
A casi una década del desastre del 2017, la infraestructura clave sigue detenida por falta de presupuesto. Los gobiernos regionales podemos potenciar el trabajo con nuestra maquinaria pesada, pero urge una articulación real con el Ejecutivo. El éxito depende de integrar nuestra flota con los equipos de Vivienda, el Mindef y la Autoridad Nacional del Agua.
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