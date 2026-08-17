La presidenta de la República, Keiko Fujimori, cuestionó las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quien minimizó el impacto de las lluvias que vienen afectando distintas zonas del país y pidió no “exagerar” ante los daños ocasionados por las precipitaciones.

Durante su recorrido por Villa El Salvador, donde supervisó la situación de las familias afectadas por los aniegos y las intensas lluvias, la mandataria sostuvo que el titular del MEF no estaría considerando la magnitud de las pérdidas ocasionadas por la emergencia.

“Creo que el ministro de Economía no está viendo la magnitud del daño, de las pérdidas y el dolor de las familias que están teniendo esta tristeza porque, en muchos casos, han perdido todo”, declaró Fujimori.

La presidenta expresó además su solidaridad con las personas afectadas y remarcó que la respuesta del Gobierno no debe limitarse a atender la emergencia inmediata, sino que también debe identificar las deficiencias que han contribuido a agravar los efectos de las lluvias.

“Acá lo importante, además de atender la emergencia, es corregir las fallas estructurales”, sostuvo.

Fue una expresión coloquial

Casi inmediatamente después de las aclaraciones de la mandataria, Cuba expresó sus disculpas públicas durante una entrevista en RPP Noticias.

“Si alguien se ha sentido ofendido le pido mil disculpas. Estoy de acuerdo con lo que dijo la presidente. Es una expresión coloquial y viendo con más calma lo que está ocurriendo, expresa otra preocupación”, dijo Elmer Cuba.

La mandataria nacional cuestionó las expresiones del titular de Economía. (Foto: Flickr)

Las declaraciones de Fujimori se produjeron luego de que Cuba pidiera mantener la calma frente a las lluvias y comparara la situación con inundaciones registradas en otras ciudades del mundo.

“No nos desesperemos. En todo el planeta hay lluvias, hasta París se inunda; Santiago de Chile, que está acostumbrado a lluvias, se inunda. Lo importante es salvar las vidas”, afirmó el ministro en entrevista con Exitosa Radio.