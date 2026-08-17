La mandataria nacional cuestionó las expresiones del titular de Economía. (Foto: GEC)
La mandataria nacional cuestionó las expresiones del titular de Economía. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, cuestionó las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quien minimizó el impacto de las lluvias que vienen afectando distintas zonas del país y pidió no “exagerar” ante los daños ocasionados por las precipitaciones.

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