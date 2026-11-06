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Fujimori se dirigió a la población en un contexto marcado por el FEN), la inseguridad, el alza de precios y las facultades legislativas que recibió del Congreso. Foto: Presidencia
Fujimori se dirigió a la población en un contexto marcado por el FEN), la inseguridad, el alza de precios y las facultades legislativas que recibió del Congreso. Foto: Presidencia
Por Martín Calderón

La presidenta Keiko Fujimori presentó el pasado jueves 5 un balance de sus primeros 100 días de gobierno, en el que aseguró haber cumplido cuatro objetivos trazados.

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