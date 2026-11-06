La presidenta Keiko Fujimori presentó el pasado jueves 5 un balance de sus primeros 100 días de gobierno, en el que aseguró haber cumplido cuatro objetivos trazados.

Esos fueron, según dijo, identificar las debilidades del Estado, establecer hojas de ruta para implementar su plan de gobierno, iniciar la ejecución de medidas que considera prioritarias y sentar las bases macroeconómicas y fiscales. No se refirió a todas sus promesas de campaña cuyo cumplimiento tenía previsto para este periodo.

“Estamos trabajando por el Perú que todos anhelamos y les digo, sí es posible. La primera etapa ha tenido cuatro objetivos que hemos alcanzado”, señaló mediante un mensaje a la nación desde Palacio de Gobierno, pasadas las 10 p.m. del jueves.

La mandataria se dirigió a la población en un contexto marcado por la emergencia del fenómeno de El Niño (FEN), la inseguridad ciudadana, el incremento de los precios de los alimentos y las facultades legislativas que recibió del Congreso.

Su plan de gobierno, denominado Perú con orden, consideraba 68 medidas para los primeros 100 días de gestión, vinculadas a seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, inversión pública, salud, educación, infraestructura y programas sociales.

La mandataria no se refirió a la distancia entre esos compromisos y los resultados alcanzados. Sí sostuvo que recibió un país que no estaba preparado para enfrentar el FEN, al que calificó como el más intenso de los últimos 100 años.

“El FEN no nos volverá a sorprender con las mismas debilidades”, aseguró.

Según dijo, se realizaron labores de descolmatación en 179 kilómetros de ríos, con un avance del 85% de lo programado, y se removieron más de cuatro millones de metros cúbicos de material.

“En Cañete, Chincha y Pisco culminamos 35 kilómetros de defensas ribereñas para proteger la vida de más de 10 mil familias y prevenir la pérdida de 33 mil hectáreas de cultivo”, añadió.

Además, la mandataria destacó la reducción de los plazos para aprobar obras por impuestos, de más de seis meses a 30 días. Según explicó, esa modificación busca acelerar la ejecución de intervenciones frente a la emergencia.

Expectativas

Fujimori también destacó las perspectivas económicas y afirmó que el país podría crecer 4% durante los próximos años.

“Por primera vez en más de cinco años, los analistas económicos que consulta el Banco Central vuelven a proyectar que el Perú crecerá 4% por los próximos años. Los empresarios no se sentían tan optimistas sobre la economía de los próximos 12 meses desde hace muchos años”, afirmó.

Además, reconoció a la inseguridad ciudadana como el principal problema que afronta el país. “Los índices de criminalidad se han incrementado aceleradamente de manera bidimensional. No solo aumentó el volumen y frecuencia del crimen, sino también la crueldad de los actos”, dijo.

No obstante, agregó que recibió el gobierno con 7.5 crímenes por día. “Han transcurrido 100 días y hoy registramos 6.5”.

En materia de seguridad, Fuerza Popular ofreció durante la campaña presidencial poner en funcionamiento el Centro de Comando y Videovigilancia C5i, fortalecer las unidades de flagrancia, intervenir militar y policialmente en Tumbes y financiar la adquisición de patrulleros inteligentes, cámaras interconectadas y la modernización de comisarías.

Para la mandataria, su gobierno está “en el camino correcto”. No obstante, según la última encuesta de Datum Internacional para América Multimedia, el 68% de los considera que el Gobierno no ha avanzado nada en la reducción de la inseguridad. El 25% cree que ha avanzado algo y el 3% considera que ha logrado mucho.