La presidenta de la república, Keiko Fujimori, defendió este jueves 30 de julio a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial afirmando que se trata de “personas que tienen gran experiencia en su sector”.

En declaraciones a los periodistas luego de visitar la tumba de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), señaló que en la conformación del equipo ministerial se ha priorizado la “capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos”.

“La convocatoria que se ha hecho para el Consejo de Ministros son personas que tienen gran experiencia en su sector, experiencia política. Aquí lo que hemos priorizado es su capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos”, expresó.

“No voy a entrar en las críticas, que son naturales cuando hay el anuncio de un nuevo gabinete, eso yo lo entiendo, tenemos que ser tolerantes, vivimos en una democracia, y cada uno de los ministros irá demostrando con sus acciones lo competente que son para sus sectores”, agregó.

En el caso del ministro de Salud, Luis Dyer, dijo que escuchó las preocupaciones del Colegio Médico del Perú, pero insistió en que cuando se evaluó el perfil para dirigir dicho sector, se ha priorizado una mejor y que los medicamentos estén en las postas médicas y hospitales.

“El perfil más adecuado era buscar un gran gerente, alguien que pueda eliminar las colas, alguien que por supuesto va a tener un excelente trato de coordinación con los médicos, enfermeras, con el equipo técnico. Acá estamos priorizando ver cómo mejoramos los servicios a los ciudadanos. Nosotros hemos priorizado ese criterio”, subrayó.

Fujimori Higuchi también enfatizó que lo más importante es que cada uno de los ministros “goza de una excelente hoja de vida”, tiene la preparación y va a saber trabajar en equipo.

“Va a ser un gobierno en la cancha. Yo les he pedido que por lo menos tres días de la semana estén viajando. Yo misma iré retomando mis viajes. Estamos ya trabajando”, acotó.

Visitó tumba de su padre

Cabe indicar que la presidenta Keiko Fujimori acudió al cementerio Campo Fe de Huachipa, donde reposa su padre, Alberto Fujimori, junto al exmandatario de Ecuador, Jamil Mahuad. También visitó la tumba de su madre, Susana Higuchi, donde depositó flores.

Como se recuerda, Fujimori Fujimori y Mahuad, quien gobernó Ecuador entre 1998 y 2000, firmaron el acuerdo de paz entre ambos países que puso fin a las hostilidades.

“Estoy acompañada de un gran amigo del Perú, un gran amigo de mi padre y un gran amigo mío y de la familia, el expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad. Él ha tenido la gentileza de acompañarme en todos los eventos de la juramentación y la celebración de 205 años de independencia de nuestro país”, dijo la mandataria.

“Lo que me pidió es que después de las celebraciones, pudiera venir él a poner unas flores y visitar la tumba de mi padre. Para mí es un momento emotivo, de recordar lo que fue el proceso de pacificación, grandes momentos de amistad y por eso agradezco al presidente Mahuad”, añadió.

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Keiko Fujimori afirmó que los peruanos agradecen a ambos exmandatarios por la “valentía” de firmar un acuerdo de paz “que hoy perdura, que los pueblos abrazan, que es institucional y que todos los gobiernos siguientes lo han venido fortaleciendo”.

Por su parte, Jamil Mahuad recordó su amistad con el fallecido expresidente. “Esta visita para mí es muy significativa porque es demostrar mi admiración por un presidente que en la negociación de la paz se jugó por el Perú”, acotó.