Keiko Fujimori visitó la tumba de su padre, Alberto Fujimori. Estuvo acompañada del exmandatario de Ecuador, Jamil Mahuad. (Foto: GEC)
Keiko Fujimori visitó la tumba de su padre, Alberto Fujimori. Estuvo acompañada del exmandatario de Ecuador, Jamil Mahuad. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, defendió este jueves 30 de julio a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial afirmando que se trata de “personas que tienen gran experiencia en su sector”.

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