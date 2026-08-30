La presidenta Keiko Fujimori llegó este domingo a Macusani, en la provincia de Carabaya, región Puno, donde participó en la clausura de la XXXI Feria Nacional de Exposición de Camélidos Sudamericanos, Agropecuarios y Artesanales (FECASAM 2026), como parte de su noveno viaje de trabajo desde que asumió el cargo.

Durante su visita, la mandataria participó en una jornada de apoyo a los productores puneños, que incluyó la entrega de títulos de propiedad, insumos agropecuarios y maquinaria. Fujimori estuvo acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

Tras la actividad, Fujimori resaltó la sensación de “dolor y abandono” que experimentan los ciudadanos del sur debido a que los últimos gobiernos no les dieron “la prioridad” .

Destacó las medidas anunciadas para el sector alpaquero y sostuvo que su gobierno busca generar mejores condiciones para los productores de la zona.

“Queríamos darle este realce, para dar todos los anuncios, y el apoyo del Ministerio de Agricultura para el desarrollo de todos los hermanos alpaqueros”, señaló.

La presidenta explicó que se brindará asistencia técnica para mejorar la calidad de las alpacas y anunció la construcción de un espacio que permita procesar la fibra en la propia zona, con el objetivo de que los productores no tengan que venderla a precios bajos.

La presidenta de la República estuvo en Macusani, provincia de Carabaya, Puno. (Foto: Presidencia) / LINO CHIPANA

“Aquí lo importante es que se está dando una serie de apoyos técnicos que va a permitir mejorar la raza de las alpacas. Hemos hecho el anuncio para la construcción de un lugar donde ellos puedan procesar su fibra y no venderlo a un precio tan barato”, indicó.

Fujimori también informó que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego abrirá una oficina en la zona para agilizar los trámites de los productores.

“Vamos a regresar, el ministro de Agricultura ha hecho el anuncio de abrir una oficina para que los trámites se puedan hacer más rápido”, sostuvo.

La presidenta de la República estuvo en Macusani, provincia de Carabaya, Puno. (Foto: Presidencia) / LINO CHIPANA

Dolor y abandono

En otro momento, la mandataria hizo referencia a la relación de su gobierno con las regiones del sur y sostuvo que su administración debe incrementar su presencia en esta parte del país.

La presidenta sostuvo que su gobierno busca mantenerse cerca de la población y reconoció una situación de “dolor y abandono” en el sur del país.

“Comprendemos, además, que hay una situación de dolor y abandono porque en los otros gobiernos no se les dio la prioridad a toda la zona sur” , manifestó.

En ese sentido, planteó una mayor presencia del Ejecutivo en las regiones sureñas.

“En ese entendido, tenemos que venir mucho más y traer más obras, y yo creo que eso es lo que la población de Puno y la región del sur de nuestro país van a ir viendo de parte de nuestro gobierno ”, añadió.

El mensaje de la presidenta se produce en una región donde tuvo uno de sus resultados electorales más bajos durante la segunda vuelta presidencial. Antes de las Elecciones Presidenciales, en Puno, Roberto Sánchez tenía más del 86% de los votos, mientras que Fujimori Higuchi, poco más del 13%. Y este escenario, salvo en Arequipa, donde la ex primera dama obtuvo el 36%, se repetía en otras regiones del sur del país.

La visita a Puno forma parte de una serie de desplazamientos de la mandataria por el sur del país. La semana pasada, Fujimori estuvo en Arequipa, donde inspeccionó las zonas afectadas por deslizamientos y supervisó la atención a las personas varadas en la Panamericana Sur, acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde.

Posteriormente, llegó a Tacna para participar en las actividades por el 97.° aniversario de la reincorporación de la ciudad al territorio peruano. Durante esa visita, la presidenta destacó la necesidad de cerrar brechas en salud y saneamiento y fortalecer la seguridad ciudadana.