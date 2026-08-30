Presidenta Keiko Fujimori visitó Puno e hizo una serie de anuncios para la región. (Foto: Presidencia de la República)
Presidenta Keiko Fujimori visitó Puno e hizo una serie de anuncios para la región. (Foto: Presidencia de la República)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori llegó este domingo a Macusani, en la provincia de Carabaya, región Puno, donde participó en la clausura de la XXXI Feria Nacional de Exposición de Camélidos Sudamericanos, Agropecuarios y Artesanales (FECASAM 2026), como parte de su noveno viaje de trabajo desde que asumió el cargo.

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