El Poder Ejecutivo oficializó la resolución suprema que encarga el despacho presidencial al primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta. La disposición responde al viaje oficial que realizará la jefa de Estado, Keiko Fujimori, a la ciudad de Nueva York en Estados Unidos.

La encargatura de la máxima magistratura del país rige del 21 al 25 de setiembre. Durante este periodo, la mandataria peruana representa a la nación en las actividades centrales de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El permiso de salida del territorio nacional obtuvo la aprobación previa de la Cámara de Senadores del Congreso de la República. La resolución ministerial correspondiente citó los artículos constitucionales y legales que facultan este procedimiento norma por norma.

La agenda de la jefa de Estado en el extranjero contempla intervenciones en el Debate General del foro internacional y reuniones bilaterales con dignatarios. Asimismo, la gobernante sostiene encuentros de alto nivel con representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y otras entidades multilaterales.

Keiko Fujimori viaja a Nueva York y el despacho presidencial será encargado a Luis Galarreta.

Rafael Belaunde asume la jefatura del Gabinete

Luis Galarreta ejerce en la actualidad y de manera simultánea el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Por tal motivo, la normativa vigente exige la asignación de un reemplazo temporal al frente del Gabinete Ministerial durante su estancia en la Presidencia.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, asumirá las funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros de forma interina. La decisión busca garantizar la plena operatividad administrativa del Gobierno en el territorio nacional sin interrupción alguna.

El Despacho Presidencial acreditó también la comitiva oficial y la delegación de avanzada que acompaña a la dignataria en el exterior. Esta comitiva integra a funcionarios de la Secretaría de Seguridad, asesores del Gabinete y personal de comunicación institucional.

Keiko Fujimori reasume sus funciones directas en el Palacio de Gobierno de Lima inmediatamente después de concluir su gira de trabajo. El retorno de la mandataria al país ocurre el 25 de setiembre de acuerdo con la programación oficial emitida.