Keiko Fujimori viaja a Nueva York y el despacho presidencial será encargado a Luis Galarreta. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori viaja a Nueva York y el despacho presidencial será encargado a Luis Galarreta. (Foto: Presidencia)
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo oficializó la resolución suprema que encarga el despacho presidencial al primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta. La disposición responde al viaje oficial que realizará la jefa de Estado, Keiko Fujimori, a la ciudad de Nueva York en Estados Unidos.