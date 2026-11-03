La presidenta Keiko Fujimori resaltó la coordinación entre el Gobierno y el sector privado para destrabar la Torre Trecca de EsSalud, una obra que permaneció paralizada durante muchos años y que será inaugurada y puesta en funcionamiento en un plazo de 18 meses.

Durante una visita a las instalaciones, en la que estuvo acompañada por el ministro Juan Sheput, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, y los ingenieros a cargo del proyecto, Fujimori destacó que el destrabe de la obra fue posible gracias a un esfuerzo conjunto entre distintas instituciones y la empresa privada.

“ Aquí hay precisiones que hacer. Lo primero es el mensaje de unidad que estamos enviando. Aquí hay un esfuerzo conjunto del Gobierno, de las instituciones, el ministro Sheput, Zulema Tomás, Proinversión, de haberse sentado, ver cuáles son los cuellos de botella y tomar la decisión política para que esto salga adelante ”, señaló.

#EnVivo | Keiko Fujimori, presidenta de la República, sobre el proyecto de la torre Trecca, señaló: Este edificio, que ha sido el símbolo de la incapacidad, en 18 meses va a estar inaugurado y puesto en funcionamiento Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9sE9w https://t.co/i1gYZZpULt — Canal N (@canalN_) November 3, 2026

“ Lo segundo es que aquí hay un trabajo que es un ejemplo en nuestro país, que es el trabajo entre el sector público y el sector privado. El motor de nuestra economía, el 80% depende del sector privado. Por eso es que una APP es motivo de eficiencia, velocidad en la entrega, cero corrupción, calidad”, manifestó.

La mandataria también cuestionó que durante todo el periodo que permaneció paralizada esta construcción solo hubiera excusas frente a una infraestructura que, según dijo, se convirtió en símbolo de incapacidad e indiferencia.

“Me alegra saber que estamos destrabando proyectos fundamentales para nuestros ciudadanos. En estos dieciséis años de espera lo único que hemos tenido son excusas y este edificio, que durante todos estos años ha sido el símbolo de la incapacidad y la indiferencia, en dieciocho meses me ha dicho la empresa privada que va a estar inaugurada y puesta en funcionamiento”, expresó.

Finalmente, Fujimori se dirigió a los ingenieros responsables de los trabajos y les pidió que la inviten dentro de 18 meses para participar en la puesta en marcha del edificio.