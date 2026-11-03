Presidenta de la República, Keiko Fujimori, anuncia el destrabe e inicio de obras de la Torre Trecca. (Foto: Canal N)
Presidenta de la República, Keiko Fujimori, anuncia el destrabe e inicio de obras de la Torre Trecca. (Foto: Canal N)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori resaltó la coordinación entre el Gobierno y el sector privado para destrabar la Torre Trecca de EsSalud, una obra que permaneció paralizada durante muchos años y que será inaugurada y puesta en funcionamiento en un plazo de 18 meses.

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